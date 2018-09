Nationale Präventionskonferenz will Gesundheitsangebote für Erwerbstätige und arbeitslose Menschen verstärken - Bundesrahmenempfehlungen fortgeschrieben

Dresden (ots) - Gesetzliche Kranken-, Unfall- undRentenversicherung und die soziale Pflegeversicherung wollen ihrEngagement in der Prävention, Gesundheits-, Sicherheits- undTeilhabeförderung für Erwerbstätige und arbeitslose Menschenverstärken. Die entsprechend weiterentwickeltenBundesrahmenempfehlungen hat die Nationale Präventionskonferenz (NPK)heute beim NPK-Präventionsforum in Dresden vorgestellt. Für dieArbeitswelt ist es das Ziel der beteiligten Institutionen, ihreZusammenarbeit untereinander und mit den Betrieben zu stärken und soinsbesondere die psychische Gesundheit und die Gesundheit desMuskel-Skelett-Systems zu sichern.In der neuen Fassung sind hierfür nun unter anderem die möglichenBeiträge der Sozialversicherungsträger zur freiwilligen betrieblichenGesundheitsförderung, zum betrieblichen Eingliederungsmanagementsowie zu den betrieblichen Aufgaben der Gefährdungsbeurteilung unddie Zugangswege für Betriebe detailliert beschrieben - zum Beispielüber die neugeschaffenen regionalen Koordinierungsstellen dergesetzlichen Krankenversicherung, den Firmenservice der DeutschenRentenversicherung oder die regionalen Präventionsdienste derUnfallversicherungsträger. Die NPK setzt sich zudem dafür ein, dassauch mehr arbeitslose Menschen mit Präventions- undGesundheitsförderungsleistungen niedrigschwellig erreicht werden.Ebenso wie für die lebensweltbezogene Prävention undGesundheitsförderung insgesamt bedarf es auch für diese Zielgruppeakteursübergreifender Steuerungsstrukturen auf kommunaler Ebene."Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Krankheiten sindwesentliche Gründe für Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung", sagtder amtierende Vorsitzende der NPK und stv. Hauptgeschäftsführer derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Dr. Walter Eichendorf."Arbeitsbedingte Belastungen können das Erkrankungsrisiko erhöhen.Dem wollen wir gemeinsam entgegenwirken." Unterstützend wirke hier,dass auch die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie beide Zieleverfolge."Veränderungen in der Arbeitswelt können aufgrund erhöhterBelastungen und Beanspruchungen von Beschäftigten zu gesundheitlichenBeeinträchtigungen mit erheblichen Auswirkungen auf ihreErwerbsfähigkeit führen", betont auch Brigitte Gross, Direktorin derDeutschen Rentenversicherung Bund. "Die Deutsche Rentenversicherungverfolgt mit ihren Beratungsleistungen und ihren Leistungen zurPrävention und zur Rehabilitation das Ziel Menschen möglichst langund gesund im Erwerbsleben zu halten. Durch die jetzt erfolgtegemeinsame Ausrichtung der Ziele können wir unseren Auftrag"Prävention vor Reha vor Rente" noch erfolgreicher umsetzen."Gernot Kiefer, Vorstand des GKV-Spitzenverbandes, ergänzt:"Nachhaltig können Prävention, Gesundheits-, Sicherheits- undTeilhabeförderung nur dann wirken, wenn alle verantwortlichen Partnergemeinsam in Steuerung und Vernetzung investieren und an einem Strangziehen. Dies gilt nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in denKommunen.""Die Gesundheit der Erwerbstätigen zu erhalten und zu fördernsowie Menschen mit gesundheitlichen Problemen den Wiedereinstieg insBerufsleben zu ermöglichen, ist in einer älter werdenden Gesellschaftdas Ziel", sagt auch Arnd Spahn, Mitglied der NPK und alternierenderVorstandsvorsitzender der Sozialversicherung für Landwirtschaft,Forsten und Gartenbau. "Hierfür müssen bestehende Angebote ausgebautund neue entwickelt werden."Die von den Trägern der NPK und dem Verband der privatenKrankenversicherung als weiterem stimmberechtigten Mitglied der NPKeinstimmig verabschiedeten Bundesrahmenempfehlungen sind die ersteSäule der Nationalen Präventionsstrategie. Sie konkretisieren diebereits 2016 definierten Ziele "gesund aufwachsen", "gesund leben undarbeiten" und "gesund im Alter". Neben den Zielen für die Arbeitsweltund arbeitslose Menschen wurden auch zwei neue Anwendungsbeispielefür die Umsetzung von Prävention und Gesundheitsförderung alsgesamtgesellschaftliche Herausforderungen aufgenommen:- Qualitätsorientierte Gemeinschaftsverpflegung in Lebenswelten- Qualitätsorientierte Bewegungsförderung in LebensweltenBeteiligt an der Weiterentwicklung der Bundesrahmenempfehlungenwaren außer den NPK-Präventionsforen der Jahre 2016 und 2017 zweiArbeitsgruppen der NPK zu "Kommunalen Lebenswelten" und zur"Arbeitswelt". Dort eingebracht haben sich Vertreterinnen undVertreter von Bundes- und Landesministerien, kommunalenSpitzenverbänden, der Bundesagentur für Arbeit, der Sozialpartner,der Patientinnen und Patienten sowie die Bundesvereinigung Präventionund Gesundheitsförderung.Umgesetzt werden die Bundesrahmenempfehlungen durchLandesrahmenvereinbarungen, die die Sozialversicherungsträger mitzuständigen Stellen in den Ländern schließen. Diese wurden inzwischenin allen Bundesländern verabschiedet. Das Präventionsforum, daseinmal jährlich stattfindet, berät die NPK. Es wird durchgeführt vonder Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung im Auftragder NPK. Die zweite Säule der Nationalen Präventionsstrategie ist derPräventionsbericht. Er wird erstmals zum 01. 07. 2019 vorgelegt undsoll dann alle vier Jahre erscheinen.Die aktuelle Fassung der Bundesrahmenempfehlungen kann auf derInternetseite des GKV-Spitzenverbandes unterwww.gkv-spitzenverband.de sowie auf der Internetseite der DGUV unterwww.dguv.de heruntergeladen werden.Die Nationale Präventionskonferenz (NPK)Die Nationale Präventionskonferenz (NPK) wurde mit dem am25.07.2015 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung derGesundheitsförderung und Prävention eingeführt. Ihre Aufgabe ist es,eine nationale Präventionsstrategie zu entwickeln und fortzuschreiben(§§ 20d und 20e SGB V). Träger der NPK sind die gesetzliche Kranken-,Unfall- und Rentenversicherung sowie die soziale Pflegeversicherung,vertreten durch ihre Spitzenorganisationen: GKV-Spitzenverband alsSpitzenverband Bund der Kranken- und Pflegekassen, DeutscheGesetzliche Unfallversicherung, Sozialversicherung fürLandwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie DeutscheRentenversicherung Bund. Sie bilden die NPK als Arbeitsgemeinschaftnach § 94 Absatz 1a SGB X.