Nationale Eiweißstrategie - ohne Raps wird es schwer (FOTO)

Berlin (ots) -Stärkung des heimischen Rapsanbaus, realistische Einschätzung derRolle heimischer Körnerleguminosen und Akzeptanz von nachhaltigenSoja-Importen sind nur einige der Forderungen, die der Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland heute mit seiner"OVID-Eiweißstrategie 2.0 - Neue Herausforderungen im Jahr 2019"veröffentlichte.Raps ist Deutschlands wichtigste Eiweißpflanze. Dennoch sindinnerhalb der letzten fünf Jahre die Rapsproduktion um die Hälfteeingebrochen, die Flächen um mehr als 35 Prozent zurückgegangen.Infolgedessen sank der Selbstversorgungsgrad mit heimischenProteinfutter von 40 auf 28 Prozent in 2018. Für 2019 ist einAbsinken auf 26 Prozent zu befürchten. Dazu Jaana Kleinschmit vonLengefeld, OVID-Präsidentin: "Wer sich für die Stärkung heimischerProteinfutter ausspricht, muss den Rapsanbau im Fokus behalten. Dasbeginnt mit der Bedeutung des Rapses in der Fruchtfolge, derVielfältigkeit in der Verwendung als hochwertiges Lebens- undFuttermittel bis hin zum Biodiesel und der gesellschaftlichenAnerkennung als ein jährlich wiederkehrendes Kulturgut imLandschaftsbild."Um die Eiweißlücke zu schließen, setzt die Bundesregierungverstärkt auf Körnerleguminosen. Jedoch stagniert deren Anbau.Infolge schlechter Witterung verringerte sich die Ernte 2018 sogarauf rund 436.000 Tonnen - ein Rückgang um 28 Prozent. Damit trugenheimische Hülsenfrüchte nur knapp drei Prozent zur Proteinversorgungaus Eiweißfuttermitteln bei. Kleinschmit von Lengefeld: "Der Hype umKörnerleguminosen ist nicht nachvollziehbar. Bereits im zweiten Jahrin Folge wird die Anbaufläche von 2017 nicht erreicht. Mit ihrerschlechteren Flächeneffizienz im Verhältnis zu Raps werdenKörnerleguminosen die wegbrechenden Rapsmengen kaum kompensierenkönnen."Der Sojaanbau in Deutschland dürfte an Bedeutung gewinnen. Auf24.000 Hektar wuchsen 2018 etwa 62.000 Tonnen Sojabohnen. Expertenschätzen, dass in Süddeutschland eine Anbaufläche von bis zu 100.000Hektar möglich ist. Dennoch betrug 2018 der Anteil heimischen Sojasam gesamten Sojaschrotverbrauch nur 1,3 Prozent. "Soja aus Überseewird auf absehbare Zeit eines unserer wichtigsten Proteinfuttermittelbleiben", so Kleinschmit von Lengefeld.