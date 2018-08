National Vision: Daran scheiden sich die Geister

Der Kurs der Aktie National Vision stand am 09.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 44,79 USD. Der Titel wird der Branche "Fachgeschäfte" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für National Vision entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei National Vision konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält National Vision auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der National Vision-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 35,59 USD. Der letzte Schlusskurs (44,79 USD) weicht somit +25,85 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (39,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,23 Prozent Abweichung). Die National Vision-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die National Vision-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für die National Vision sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 4 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die National Vision. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 37,9 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -15,38 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 44,79 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".