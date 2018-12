National Presto Industries: Was könnte jetzt noch passieren?

Für die Aktie National Presto Industries aus dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 10.12.2018 ein Kurs von 121,29 USD geführt.

Wie National Presto Industries derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt National Presto Industries mit einer Rendite von 25,67 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Die "Aerospace & Defense"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,55 Prozent. Auch hier liegt National Presto Industries mit 8,12 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von National Presto Industries gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 18,44 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Aerospace & Defense", der 48,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. National Presto Industries weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,82 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Aerospace & Defense") von 1,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,14 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.