National Presto Industries: Das ist mal eine Nummer!

An der Heimatbörse New York notiert National Presto Industries per 21.10.2019, 17:09 Uhr bei 82.45 USD. National Presto Industries zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Nach einem bewährten Schema haben wir National Presto Industries auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der National Presto Industries liegt bei 66,55, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die National Presto Industries bewegt sich bei 79,04. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,29 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 52,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält National Presto Industries auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von National Presto Industries investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,16 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,93 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.