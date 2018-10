National Physical Laboratory und Mediso nehmen Zusammenarbeit auf

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -AnyScan (SPECT/CT/PET) bietet Triple-ModalitätMit der Installation des vor kurzem angeschafften AnyScan-Systems,das mit SPECT/CT/PET drei Module vereint, hat in Großbritannien einebahnbrechende wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem NationalPhysical Laboratory (NPL) und Mediso Medical Imaging Systems Ltd.begonnen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/751864/Mediso_Logo.jpg )Das neue Triple-Modality-System bietet den Vorteil einerwesentlich höheren Empfindlichkeit und Auflösung im Vergleich zurherkömmlichen SPECT-Bildgebung. Die hervorragende SPECT-Bildqualitätist ein direktes Ergebnis der neuartigen Triple-HeadSPECT-Detektortechnologie und der hier eingesetztenMulti-Pinhole-Kollimation, die ein mit PET vergleichbares Niveau anBildqualität ermöglichen. Dieses einzigartige multimodale bildgebendeSystem ermöglicht die Durchführung von sowohl SPECT- als auch CT- undPET-Scans in ein und derselben Räumlichkeit, was einer ganzen Reihevon Kunden und deren Patienten zugutekommt."Das AnyScan-System wird als Teil unseres neuen Metrology forMedical Physics Centre (MEMPHYS) bei NPL wichtige neue Funktionenbereitstellen und für eine beschleunigte Entwicklung undImplementierung innovativer Früherkennungs- und Therapietechnologienfür Erkrankungen wie Krebs, Demenz und Herzkrankheiten in derklinischen Praxis sorgen," erklärt Dr. Andrew Robinson, Head ofNuclear Medicine Metrology am National Physical Laboratory,Teddington, Middlesex UK."Das NPL mit unserem modernsten Equipment ausstatten zu können,hat enorme Bedeutung," sagt István Bagaméry, Managing Director vonMediso Ltd. "AnyScan ist unser Vorzeigeprodukt, das dieLeistungsfähigkeit der nuklearmedizinischen und molekularenBildgebung bis an die Grenzen des Machbaren ausreizt. Wir werden dieErgebnisse im Lauf unserer Zusammenarbeit in unsere bildgebendenProdukte einfließen lassen. Es ist für uns von entscheidenderBedeutung, die Ergebnisse des NPL-Projekts zu nutzen und sie auch fürandere Anwender zugänglich zu machen."Mithilfe der AnyScan-Kamera kann das NPL einzigartigeMessmöglichkeiten entwickeln und den weltweit erstenSPECT/CT/PET-Scanner liefern, der direkt nach den Primärnormen fürRadioaktivität kalibriert ist, um Klinikern und pharmazeutischenEntwicklern eine kompetente Entscheidungsfindung bei medizinischerBildgebung und Fortschritte in klinischen Arzneimittelstudien zuermöglichen.Informationen zu MedisoMediso Ltd. ist im Feld nuklearmedizinische und molekulareBildgebung mit Schwerpunkt auf Entwicklung, Herstellung, Vertrieb undService von multi-modalen In-vivo-Bildgebungssystemen tätig. DieAnyScan®-Familie kann als erstes System Triple-Modalität für dieklinische Bildgebung bieten. Verkauft, installiert und betreut wurdedas System durch Bartec Technologies Ltd., der Alleinvertretung vonMediso in Großbritannien und Irland.Informationen zum NPLDas National Physical Laboratory (NPL) ist das nationaleMetrologie-Institut in Großbritannien. Es gilt als weltweit führendesKompetenzzentrum für die Entwicklung und Anwendung der exaktestenMessnormen für Metrologie und Messtechnik.Pressekontakt:Mr.Zsombor Nagy, zsombor.nagy@mediso.com , +36-30-242-5308Original-Content von: Mediso Medical Imaging Systems, übermittelt durch news aktuell