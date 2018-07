National Oilwell Varco: Geht es jetzt los?

Per 25.07.2018, 21:12 Uhr wird für die Aktie National Oilwell Varco am Heimatmarkt New York der Kurs von 42,44 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".National Oilwell Varco haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei National Oilwell Varco aktuell 0,47. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -4,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal". National Oilwell Varco bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...