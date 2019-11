National Grid Electricity Transmission unterzeichnet strategisches Abkommen mit Smart Wires über Technologie zur Steuerung des Lastflusses für größere Volumina erneuerbaren Stroms

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

Union City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - National Grid ElectricityTransmission (NGET) hat mit Smart Wires (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654917-1&h=952698820&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654917-1%26h%3D1135076429%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartwires.com%252F%26a%3DSmart%2BWires&a=Smart+Wires), dem Unternehmen für Technik zur Steuerung desLastflusses, einen Rahmenvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Dies wird dabeihelfen, Kohlenstoffemissionen des britischen Stromnetzes durch effizienteÜbertragung eines höheren Volumens erneuerbaren Stroms an die Kunden zu mindern.NGET wird modulare Technologie zur Steuerung des Lastflusses nutzen, um dieÜbertragungskapazitäten für Elektrizität zu steigern und sein vorhandenesNetzwerk so besser zu nutzen. Im Zuge von Änderungen der Erzeugung und Nachfragein Verbindung mit dem Stromnetz ändert sich der Lastfluss im Netzwerk und dieStromkreise können ungleich belastet sein. Manche Kreise erreichen maximaleKapazität, andere aber sind ggf. deutlich unterhalb ihrer Grenzen. MittelsInstallation von Steuerungen des Lastflusses kann NGET Betreibern vonStromnetzen die Möglichkeit eröffnen, schnell hohe Belastungen zu reduzieren,welche die Erzeugung erneuerbaren Stroms beschränken, und dies bei minimalenAuswirkungen auf Kunden und Umwelt.NGET wird im Jahr 2020 fünf Installationen vornehmen. Es wird damit gerechnet,dass diese Projekte die Grenzkapazitäten insgesamt um 1,5 GW in drei Bereichensteigern.Die Geräte zur Steuerung des Lastflusses von Smart Wires ermöglichen Versorgerndie Steigerung der Effizienz und Belastbarkeit derzeitiger Infrastruktur. Diemodulare Natur der Technik bedeutet die Möglichkeit schneller Installation undproblemloser Ortsveränderung, was für wertvolle Flexibilität sorgt. NGET kanndie schrittweise Einführung der Technik der Entwicklung des Bedarfs desNetzwerkes anpassen.Bei einem Besuch des globalen Zentrums für Forschung und Entwicklung von SmartWires Global Research im kalifornischen Silicon Valley sagte David Wright,Director of Electricity Transmission und Chief Electricity Engineer von NationalGrid: "NGET ist erfreut, diesen Vertrag mit Smart Wires zu unterzeichnen. Diesist ein Beispiel für unser Engagement, unseren Kunden sauberen underschwinglichen Strom zu liefern.Wir haben gemeinsam mit Smart Wires bereits mehrere Innovationsprojektedurchgeführt und waren von ihrer Technik und Fachkompetenz beeindruckt.Ich kann mir für die nahe Zukunft eine Welt vorstellen, in welcher dieStromnetze überall intelligenter, digitaler und steuerbarer werden. NGET wirdbei dieser Umwälzung führend sein und es ist unvermeidlich, dass Technik wie dievon Smart Wires ein großer Teil dieser Zukunft ist."Darauf antwortete Gregg Rotenberg, der CEO von Smart Wires: "NGET demonstriertechtes, globales Vorreitertum und Engagement im Kampf gegen den Klimawandel.Durch vollständige Nutzung ihrer vorhandenen Infrastruktur geht NGET dieumwälzenden Änderungen an, die erforderlich sind, um den Ausstoß vonKohlendioxid in großem Maßstab zu senken."