National Geographic zieht den Stöpsel und enthüllt zahlreiche Geheimnisse unter der Oberfläche der Weltmeere (FOTO)

München (ots) -- "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" ab 15. August mittwochs um21.00 Uhr auf National Geographic- Serie basiert auf der erfolgreichen Enthüllt-Formatreihe, die imdeutschen Pay-TV bis zu 100.000 Zuschauer erreicht (3+)National Geographic zieht den "Badewannenstöpsel" aus den Ozeanenund erkundet den Meeresboden auf ganz neue Art. "Enthüllt:Geheimnisse der Meere" basiert auf der erfolgreichenEnthüllt-Formatreihe, die im deutschen Pay-TV bis zu 100.000Zuschauer (3+) erreicht. National Geographic zeigt die 10 Episodender ersten Staffel von "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" ab 15.August, immer mittwochs um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere. Wiegewohnt haben die Zuschauer dabei die Wahl zwischen dem englischenOriginalton und der deutschen Synchronfassung.Über "Enthüllt: Geheimnisse der Meere": Dank neuesterTricktechnologie können wir virtuell nachvollziehen, welcheGeheimnisse unter der Oberfläche der Weltmeere verborgen liegen.Atemberaubende virtuelle Kamerafahrten durch vom Wasser befreiteunterseeische Landschaften führen zu den größten Mysterien der See -seien es vor Jahrtausenden versunkene Schiffswracks, untergegangeneStädte oder die immensen Naturwunder von Riffen oder unterseeischenVulkanen. Unterwasserarchäologen, Geologen und Biologen teilen ihreErkenntnisse mit den Zuschauern und ermöglichen einzigartigeEinblicke in eine Welt, die sonst vor unseren Augen verborgen bleibt.Sendetermin:- "Enthüllt: Geheimnisse der Meere" ab 15. August mittwochs um21.00 Uhr auf National Geographic- Alle 10 Folgen wahlweise im englischen Original oder derdeutschen Synchronfassung- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,EntertainTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbarPressekontakt:Felicia RufPR & KommunikationFOX NETWORKS GROUP GERMANY GmbHTel: +49 89 203049 121felicia.ruf@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell