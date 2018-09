National Geographic+ startet heute in der Schweiz bei Teleclub (FOTO)

München (ots) -National Geographic+, das neueste, non-lineare Produkt der FoxNetworks Group Europe & Africa, bringt wegweisende Reportagen undDokumentation auf Abruf auf den Bildschirm- National Geographic+ bietet preisgekröntes Storytelling, dasdurch sorgfältig ausgewählte Themen vermittelt wird- Bei den Inhalten von National Geographic+ steht der Kunde immerim Fokus; das sich ständig weiterentwickelnde Portfolio ist amPuls der Zeit und nimmt auch Bezug auf aktuelle EreignisseFox Networks Group (FNG) Europe & Africa hat heute bekanntgegeben, dass National Geographic+ sein Debüt in der Schweiz feiernwird. Teleclub wird der erste Partner im Land sein, der den neuen,non-linearen Service startet. Dieser Deal ist der bislang letzte ineiner Reihe von weiteren Starts des Service in Schweden, Dänemark,Griechenland und Südafrika.National Geographic+ wurde von FNG Europe & Africa geschaffen undbietet exklusiven Zugriff auf das umfangreiche Programmangebot vonNational Geographic. Zuschauer haben dadurch die Möglichkeit, daspreisgekrönte Storytelling von National Geographic auf Abruf zugenießen. Sämtliche Inhalte sind nach Themen sortiert, so dass derProgrammkatalog jederzeit an aktuelle Geschehnisse oder Jahrestageangepasst werden kann. Themen wie Space, Der Zweite Weltkrieg,Raubtiere und Afrika sind nur einige der Inhalte, die zur Auswahlstehen, wenn der Service heute in der Schweiz startet. KürzereProgramm- und 4K-Inhalte werden ebenfalls wichtige Teile des neuenService sein - zusammen mit neuen, scripted Programmen wie "MARS"oder "The Long Road Home". Insgesamt werden zum Launch des Produktsfast 400 Titel verfügbar sein. In den folgenden drei Monaten werdenjeweils 100 weitere Titel sowie zusätzliche Themen hinzugefügt."Unsere Abrufzahlen haben sich in den letzten zwölf Monaten imVergleich zum Vorjahr fast verdreifacht", sagt Roman Karz, GeneralManager der Fox Networks Group Germany. "Factual Entertainment trifftden aktuellen Zeitgeist. Qualitativ hochwertige Produktionen sowieneue Arten des Storytellings haben die Aufmerksamkeit des Publikumsauf dieses Genre gelenkt. Darüber hinaus sind die Menschen längstdaran gewöhnt, fiktionale Inhalte in Binge-Watching-Marathons zukonsumieren. Für non-fiktionale Inhalte hat es bisher keinevergleichbare Möglichkeit gegeben. Mit National Geographic+ wollenwir diese Lücke schließen und jedem Zuschauer maßgeschneiderteInhalte anbieten."Teleclub ist der erste Partner, der National Geographic+ in seinneues Familienpaket integriert. Dieses Angebot ist für SwisscomTVKunden seit dem 1. September verfügbar. Im "Teleclub Familienpaket"sind u.a. die Sender National Geographic und Nat Geo Wild enthalten.Zusätzlich umfasst das Paket die neue On-Demand-Funktion "TeleclubNow". Damit haben die Kunden die Möglichkeit, zusätzlicheDokumentationen auf Abruf zu sehen. Auch National Geographic+ istüber diese neue, integrierte Funktion verfügbar."Mit National Geographic und Nat Geo Wild bieten wir unserenAbonnenten im Paket Teleclub Family bereits schon heute zweihervorragende Sender an und verschaffen ihnen damit Zugang zu einerfaszinierenden Dokuwelt", sagt Patrick Gantner, Leiter TeleclubFiction und Mitglied der Geschäftsleitung. "Umso mehr freut es uns,dass wir mit National Geographic+ die besten Inhalte von NationalGeographic ab September - via Teleclub Now - auch auf Abruf zurVerfügung stellen können. Damit geben wir unseren Abonnenten dieFreiheit, flexibel und zeitlich unabhängig die besten Doku-Inhalte zugenießen. Dies als integrierter Bestandteil des TeleclubFamily-Paketes und ohne Kostenfolge."Fox Networks Group (FNG) Germany ist Teil der Fox Networks GroupEurope & Africa und betreibt im deutschsprachigen Raum die Pay-TVSender FOX, National Geographic, Nat Geo Wild und Baby TV. FNG Europe& Africa betreibt insgesamt 154 Sender sowie mehrere digitaleServices in 58 Ländern von 25 Standorten aus. Die starkenSendermarken FOX, FOX Sports und National Geographic von FNG Europe &Africa werden von mehr als 250 Millionen Zuschauern in 150 MillionenHaushalten gesehen. Das Unternehmen ist damit in Europa führend inden Bereichen Entertainment, Factual und Sport*.Pressekontakt:Pia HalbigPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 120pia.halbig@fox.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell