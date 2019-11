München (ots) -- Neue Doku-Serie widmet sich den folgenschwerstenNaturkatastrophen der jüngsten Vergangenheit sowie den Menschen,die knapp mit dem Leben davonkamen- Überlebende verheerender Unglücksfälle geben intime Einblicke- Ab 29. Januar immer mittwochs um 21.00 Uhr als deutscheTV-PremiereDie Nachrichten sind voll von Naturkatastrophen und tragischen Unglücksfällen.Die neue National Geographic Serie "Im Angesicht der Katastrophe" gibt denOpfern und Helfern ein Gesicht und lässt sie persönlich und detailliertschildern, was sie erlebt haben. Augenzeugenberichte werden durch minutiöseforensische Analysen ergänzt, die das Gesagte zeitlich und räumlich einordnenund den gesamten Ablauf der Katastrophe rekonstruieren. Dabei zeigt sich, dassin vielen Fällen nur wenige Sekunden über Leben und Tod entscheiden.Über "Im Angesicht der Katastrophe"Tornados, Schlammlawinen und Waldbrände: Die Serie "Im Angesicht derKatastrophe" rekonstruiert einige der tragischsten Unglücksfälle der jüngerenVergangenheit aus der Perspektive der Überlebenden. Als Augenzeugen sprechen siedarüber, wie sie die Katastrophe erlebt haben und gewähren den Zuschauern intimeEinblicke in ihre traumatischen Erlebnisse. In Staffel 1 geht es unter anderemum eine monströse Lawine aus Schlamm und Geröll, die nach heftigen Regenfällen2018 die kalifornische Gemeinde Montecito überrollte und mehrere Todesopferforderte. 2017 hielten verheerende Waldbrände - immer wieder angefacht durchstarke Winde - in Portugal die Weltöffentlichkeit in Atem. Über 60 Personenstarben. Eine weitere Episode führt nach Nepal, wo sich 2015 ein Erdbebenereignete, das 8.800 Menschen das Leben kostete. Am 1. Oktober 2015 suchte dasSchicksal den Frachter "El Faro" heim: Auf seiner Route von Jacksonville nachPuerto Rico geriet das Schiff in den Hurrikan Joaquin und sank bei den Bahamasauf Grund. Alle 30 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Serie widmet sichzudem dem Grubenunglück, bei dem 2010 im chilenischen San José 33 Bergleute 700Meter unter Tage eingeschlossen und erst nach 69 Tagen gerettet wurden.Schließlich steht die verheerendste Tornado-Saison der USA im April 2011 imFokus: In nur vier Tagen wüteten 360 Wirbelstürme in den südlichenBundesstaaten. 348 Menschen starben, tausende wurden obdachlos.Sendetermine:- "Im Angesicht der Katastrophe" ab dem 29. Januar 2020 immermittwochs um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere auf NationalGeographic- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, SkyOn Demand, Sky Ticket, MagentaTV, UPC Schweiz sowie VodafoneSelect und GigaTV on Demand verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell