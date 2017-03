National Geographic Partners in Deutschland vereinbart exklusive Vermarktung von nationalgeographic.de durch Media Impact (FOTO)

München/Berlin (ots) -National Geographic Partners in Deutschland kooperiert künftig mitMedia Impact im Onlinebereich: Die Seite nationalgeographic.de wirdab dem 3. April 2017 exklusiv durch Media Impact vermarktet.Die Website nationalgeographic.de erfährt aktuell einenumfassenden Relaunch und wird ab Anfang April die ganze Welt vonNational Geographic im deutschen Markt digital erlebbar machen. Miteiner klaren weltweiten redaktionellen Strategie aus internationalenund lokalen Themen-Schwerpunkten aus verschiedenen Bereichen wieKultur, Wissenschaft und Geschichte sowie atemberaubenden Bildern undemotionalen Videos macht nationalgeographic.de Lust, in das Universumvon National Geographic einzutauchen.Durch ihre crossmediale Expertise in der Vermarktung hochkarätigerProdukte ist Media Impact der ideale Partner, um National Geographicin Deutschland im Digitalbereich erfolgreich zu vermarkten. Unter demClaim "Weiter voran" berichtet National Geographic über verschiedeneKanäle, wie TV, Magazin, Bücher und Online über die Themen Kultur,Natur, Abenteuer sowie Wissenschaft und Umweltschutz.Carsten Schwecke, CDO und Geschäftsführer von Media Impact: "Wirfreuen uns sehr, mit National Geographic eine der weltweit stärkstenMedienmarken im Bereich Forschung, Wissenschaft und Abenteuerexklusiv mit ihren digitalen Inhalten zu vermarkten.Nationalgeographic.de steht für hochwertigen Content, spannendeStories und extrem beeindruckende Bewegtbilder. Das Portal stellteine qualitativ hochwertige Ergänzung des Vermarktungsportfolios vonMedia Impact dar und zudem ein reichweitenstarkes Umfeld für digitaleWerbung in den verschiedensten Varianten."Marco de Ruiter, Geschäftsführer von National Geographic Partnersin Deutschland: "Knapp ein Drittel unserer Einnahmen fließt ingemeinnützige Projekte der National Geographic Society und die neugestaltete Website hilft uns dabei, die Mission der NationalGeographic Society konsequent zu unterstützen. Der neueOnlineauftritt nationalgeographic.de vereint die Welt von NationalGeographic im Digitalen. Der Fokus auf bildgewaltige Geschichten undzahlreiche Videoinhalte wird durch unseren auch technologisch starkenVermarktungspartner Media Impact perfekt unterstützt und wir freuenuns im Sinne von National Geographic gemeinsam 'weiter voran' zugehen."Über National Geographic Partners:National Geographic Partners LLC (NGP), ein Joint Venture derNational Geographic Society und 21st Century Fox, veröffentlichtweltweit Premium-Content zu den Themen Wissenschaft, Abenteuer undForschung. NGP vereint die Pay TV-Sender National Geographic, Nat GeoWild und Nat Geo people mit den weiteren Kanälen von NationalGeographic wie das National Geographic Magazin, National GeographicStudios, digitale Medien und Social Media-Plattformen, Bücher,Karten, Kindermedien sowie zusätzlichen Aktivitäten wie Reisen,Events, Archiv und das Lizenz- und E-Commerce Geschäft. NationalGeographic hat sich seit knapp 130 Jahren der Mission verschriebenimmer weiter voran zu gehen und erreicht monatlich 730 MillionenMenschen in 172 Ländern und in 43 Sprachen auf der ganzen Welt. 27Prozent der Einnahmen von National Geographic Partners LLC werdengenutzt, um die National Geographic Society bei der Förderung derWissenschaft und Bildung zu unterstützen. In Deutschland wirdNational Geographic Partners LLC vertreten durch die Fox NetworksGroup Germany. Der Deutschland-Sitz des Unternehmens ist München.Über Media Impact:Media Impact ist einer der größten Vermarkter Deutschlands, der ineiner Organisation Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Digital undbelow the line-Aktivitäten crossmedial vermarktet. Der Kern allerMedienaktivitäten, die durch Media Impact vermarktet werden, sindjournalistisch und publizistisch hochwertige Umfelder. Durch dieseseinzigartige Gesamtkonzept pflegt Media Impact zu allen großenWerbungtreibenden in Deutschland intensive Kundenbeziehungen, ebensozu den Mediaagentur-Netzwerken und zu Kreativagenturen.Pressekontakt:FOX NETWORKS GROUP GERMANYValentina WehrPR & KommunikationTel: +49 89 2030 49120valentina.wehr@fox.comim Auftrag von Media ImpactGunther FessenPR-KONZEPT.COMTel: +49 2331 343709fessen@pr-konzept.comOriginal-Content von: National Geographic Partners, übermittelt durch news aktuell