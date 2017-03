National Geographic Partners in Deutschland vereinbart exklusive Vermarktung von nationalgeographic.de durch Media Impact

München/Berlin (ots) - National Geographic Partners in Deutschlandkooperiert künftig mit Media Impact im Onlinebereich: Die Seitenationalgeographic.de wird ab dem 3. April 2017 exklusiv durch MediaImpact vermarktet.Die Website nationalgeographic.de erfährt aktuell einenumfassenden Relaunch und wird ab Anfang April die ganze Welt vonNational Geographic im deutschen Markt digital erlebbar machen. Miteiner klaren weltweiten redaktionellen Strategie aus internationalenund lokalen Themen-Schwerpunkten aus verschiedenen Bereichen wieKultur, Wissenschaft und Geschichte sowie atemberaubenden Bildern undemotionalen Videos macht nationalgeographic.de Lust, in das Universumvon National Geographic einzutauchen.Durch ihre crossmediale Expertise in der Vermarktung hochkarätigerProdukte ist Media Impact der ideale Partner, um National Geographicin Deutschland im Digitalbereich erfolgreich zu vermarkten. Unter demClaim "Weiter voran" berichtet National Geographic über verschiedeneKanäle, wie TV, Magazin, Bücher und Online über die Themen Kultur,Natur, Abenteuer sowie Wissenschaft und Umweltschutz.Carsten Schwecke, CDO und Geschäftsführer von Media Impact: "Wirfreuen uns sehr, mit National Geographic eine der weltweit stärkstenMedienmarken im Bereich Forschung, Wissenschaft und Abenteuerexklusiv mit ihren digitalen Inhalten zu vermarkten.Nationalgeographic.de steht für hochwertigen Content, spannendeStories und extrem beeindruckende Bewegtbilder. Das Portal stellteine qualitativ hochwertige Ergänzung des Vermarktungsportfolios vonMedia Impact dar und zudem ein reichweitenstarkes Umfeld für digitaleWerbung in den verschiedensten Varianten."Marco de Ruiter, Geschäftsführer von National Geographic Partnersin Deutschland: "Knapp ein Drittel unserer Einnahmen fließt ingemeinnützige Projekte der National Geographic Society und die neugestaltete Website hilft uns dabei, die Mission der NationalGeographic Society konsequent zu unterstützen. Der neueOnlineauftritt nationalgeographic.de vereint die Welt von NationalGeographic im Digitalen. Der Fokus auf bildgewaltige Geschichten undzahlreiche Videoinhalte wird durch unseren auch technologisch starkenVermarktungspartner Media Impact perfekt unterstützt und wir freuenuns im Sinne von National Geographic gemeinsam 'weiter voran' zugehen."Für Rückfragen:im Auftrag von Media ImpactGunther FessenTel: +49 2331 343709PR-KONZEPT.COMfessen@pr-konzept.comOriginal-Content von: Media Impact GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell