National Express: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Am 04.07.2018 ging die Aktie National Express an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 404,4 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lkw-Verkehr".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses National Express auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die National Express-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu National Express vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (416,56 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,01 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 404,4 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält National Express eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Die Aktie von National Express gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,19 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Passenger Transportation", der 20,73 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von National Express investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,36 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Passenger Transportation einen Mehrertrag in Höhe von 0,82 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.