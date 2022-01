National Energy Services Reunited Aktie: Unternehmen kassiert über 100 Millionen Dollar!

National Energy Services Reunited Corp (NASDAQ:NESR) hat mehrere Aufträge im Wert von ca. 100 Millionen US-Dollar über drei Jahre ab 2022 erhalten, die sich gleichmäßig auf die Segmente Produktion sowie Bohr- und Auswertungsdienste in nordafrikanischen Ländern verteilen. Die Aufträge markieren die Expansion von NESR in den Bereich der Evaluierungsdienstleistungen in Algerien und Ägypten sowie die Weiterentwicklung der Produktionsdienstleistungen in Algerien. “Wir ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung