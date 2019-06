National Defense-Artikel behandelt Tech-Refresh-Programm des US-Verteidigungsministeriums und informiert über Handheld-Raman-Analysatoren von Rigaku Analytical Devices

Wilmington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Rigaku AnalyticalDevices (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2494121-1&h=545968118&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2494121-1%26h%3D2246137987%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rigaku.com%252Fhandhelds%26a%3DRigaku%2BAnalytical%2BDevices&a=Rigaku+Analytical+Devices),ein in den USA ansässiger führender Pionier für tragbarespektroskopische Handheld-Analysegeräte, freut sich bekanntzugeben,dass der Rigaku Progeny ResQ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2494121-1&h=2621748599&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2494121-1%26h%3D3360295814%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rigaku.com%252Fresq%26a%3DRigaku%2BProgeny%2BResQ&a=Rigaku+Progeny+ResQ) 1064 nm Handheld-Raman-Analysator im Rahmen des DismountedReconnaissance Sets, Kits and Outfits (DRSKO)-Programms der UnitedStates Army zur chemischen Identifizierung für globale Einsätzeausgewählt wurde. Das Analysegerät wird Teil der Service-Kits, diebei Feldeinsätzen mitgesandt werden.Das DRSKO-Programm umfasst eine Reihe an Sensoren, Schutzanzügenund weiteren Produkten, die Soldaten jenes Rüstzeug zur Verfügungstellen, das sie bei der Aufspürung und Eingrenzung chemischerGefahren bei Einsätzen unterstützt. Der Progeny ResQ-Analysator wurdeals innovative Technologieergänzung als Teil einesTech-Refresh-Programms unter der Führung des Joint Program ExecutiveOffice (JPEO) des Verteidigungsministeriums (Department of Defense,DOD) ausgewählt.Die Wahl des Progeny(TM) ResQ(TM)-Analysators ist Thema eineskürzlich erschienenen Artikels in der Mai 2019-Auflage des NationalDefense Magazine. Laut des Artikels wurde der Progeny ResQ-Analysatorausgewählt, um dem Bedürfnis der Armee nach einem Handheld-Systementgegenzukommen, wodurch ein breites Spektrum an Gefahrstoffenausfindig gemacht werden kann. Bei dem Gerät handelt es sich um einentragbaren spektroskopischen Analysator, der zur Analyse vonFlüssigkeiten, Pasten, Pudern und Gelen eingesetzt wird. DieTechnologie kann gefährliche Chemikalien identifizieren, die sich imInneren von Containern befinden, ohne sie entfernen zu müssen. Aufdiese Weise können ihre Nutzer vor potenziell gefährlichenSchadstoffen geschützt werden.Das Progeny ResQ-Analysegerät war gründlichen Testdurchläufenausgesetzt, um einen Platz auf der Liste genehmigterAusrüstungsgegenstände des Armeeprogramms zugewiesen zu bekommen. DieEinheit verfügt über eine Sammlung an ca. 13.000 Chemikalien undVerbindungen, die identifiziert werden können, einschließlichSprengstoffe, Betäubungsmittel, toxische Chemikalien und chemischeKampfstoffe.National Defense ist das Business- und Technologiemagazin derNational Defense Industrial Association (NDIA). Das National DefenseMagazine bietet Informationen zu Markttrends, wissenschaftlichenErrungenschaften, Produktentwicklungen sowie Militärprogrammen undenthält Nachrichten und Kommentare aus dem Pentagon,Verwaltungsbehörden, dem Kongress und der Industrie.Der vollständige Artikel ist unter http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2019/5/17/chemical-analyzer-chosen-in-tech-refresh-program erhältlich.Weitere Informationen zu tragbaren spektroskopischenHandheld-Analysatoren von Rigaku finden Sie unterwww.rigaku.com/handhelds.Pressekontakt:Jen LynchMarketingdirektorRigaku Analytical DevicesWilmingtonMA USATel.: +1 781-328-1024Jen.Lynch@rigaku.comOriginal-Content von: Rigaku Analytical Devices, übermittelt durch news aktuell