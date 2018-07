National Beverage: Was noch aussteht!

Am 24.07.2018 ging die Aktie National Beverage an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 107,64 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Erfrischungsgetränke".National Beverage haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: National Beverage ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,61 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

