National Bank of Greece: ABSCHIED von Bulgarien!

die eigene missliche Lage versucht die National Bank of Greece im neuen Jahr mit Verkäufen zu verbessern. Aktuell kommt die bulgarische Tochter unter den Hammer, welche künftig zu 99,1 Prozent der belgischen KBC Group angehören wird. Der Kaufpreis beläuft sich auf stattliche 619 Millionen Euro. Dieses Geld kann die angeschlagene gut gebrauchen, auch um die eigene Umstrukturierung voranzutreiben.

Das Rating bleibt unberührt!

Der Verkauf von Assets führt so manches Mal zu einem neuen Rating. Die National Bank of Greece muss in dieser Hinsicht aber nichts befürchten. Standard & Poor’s meldete sich schon kurz nach der Meldung des Verkaufs zu Wort und kündigte an, das Rating nicht zu verändern. Mit CCC+ steht die National Bank of Greece aber ohnehin nicht allzu gut da. Immerhin bleibt aber ein stabiler Ausblick. Standard & Poor’s sieht den Verkauf als Teil der Umstrukturierungspläne an und erwartet bis Ende 2018 noch weitere Verkäufe von internationalen Töchtern, die mittlerweile nicht einmal mehr 10 Prozent der gesamten Firmenassets ausmachen.

