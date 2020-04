National Bank of Canada: Augen auf!

National Bank of Canada, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 07:32 Uhr) mit 54.87 CAD fast unverändert (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Nach einem bewährten Schema haben wir National Bank of Canada auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von National Bank of Canada im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um National Bank of Canada. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der National Bank of Canada wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu National Bank of Canada vor. Das Kursziel für die Aktie der National Bank of Canada liegt im Mittel wiederum bei 69,25 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 54,88 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 26,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der National Bank of Canada insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,23 und liegt mit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12,21. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält National Bank of Canada auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.