National Bank: Was sagt man dazu?

An der Heimatbörse New York notiert National Bank per 01.07.2020, 15:58 Uhr bei 26.89 USD. National Bank zählt zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der National Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,95 USD. Der letzte Schlusskurs (27 USD) weicht somit -12,76 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 25,99 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,89 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für National Bank ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die National Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,02 liegt National Bank unter dem Branchendurchschnitt (48 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 21,11 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: National Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,96 % und somit 0,03 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".