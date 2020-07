National Bank Of Canada: Wer hätte das für möglich gehalten?

National Bank Of Canada, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 23:45 Uhr) mit 61.5133 CAD fast unverändert (+0.16 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses National Bank Of Canada auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für National Bank Of Canada liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu National Bank Of Canada vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 63,67 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (61.5133 CAD) könnte die Aktie damit um 3,5 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die National Bank Of Canada-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt National Bank Of Canada damit 1,1 Prozent über dem Durchschnitt (2,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,05 Prozent. National Bank Of Canada liegt aktuell 3,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Dividende: National Bank Of Canada schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,62 % und somit 1,62 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".