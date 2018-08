National Bank: Augen auf!

Der National Bank-Schlusskurs wurde am 23.08.2018 an der Heimatbörse New York mit 40,64 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses National Bank auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von National Bank liegt bei einem Wert von 25,75. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Banking" (KGV von 26,95) unter dem Durschschnitt (ca. 4 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist National Bank damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die National Bank-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 37,67 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -7,32 Prozent erzielen, da sie derzeit 40,64 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet National Bank niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 1,25 Prozentpunkte (1,36 % gegenüber 2,61 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".