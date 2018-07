National American University: Das ist schon in aller Munde!

In unserer neuen Analyse nehmen wir National American University unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bildungsdienste". Die National American University-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 1,08 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Wie National American University derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: National American University erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -49,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Services"-Branche sind im Durchschnitt um 13,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -63,48 Prozent im Branchenvergleich für National American University bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,44 Prozent im letzten Jahr. National American University lag 53,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von National American University auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für National American University blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von National American University bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der National American University führt bei einem Niveau von 25,93 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,44 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".