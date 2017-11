Natera für Studie über zirkulierende Tumor-DNA bei Dickdarmkrebs ausgewählt

Dies ist bereits die zweite Studie mit der Universität Aarhus, beider die personalisierte ctDNA Technologie Signatera(TM) (RUO) zumEinsatz kommtSan Carlos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Natera, Inc.(https://www.natera.com/), (NASDAQ: NTRA), ein Weltmarktführer beizellfreien DNA-Tests, kündigte heute eine zweiteForschungszusammenarbeit mit der dänischen Universität Aarhus an, beider die Signatera(TM) (https://www.natera.com/signatera) (RUO)Technologie eingesetzt wird, um ctDNA als nützlichen Biomarker zumNachweis von minimalen Residualerkrankungen, Behandlungserfolgen undWiederauftreten der Erkrankung bei Dickdarmkrebs-Patienten zuevaluieren. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass dieUniversität die Signatera(TM) -Technologie in einer Studie überBlasenkrebs (http://www.natera.com/press-releases/natera-selected-circulating-tumor-dna-study-bladder-cancer) einsetzen werde.In dieser zweiten Studie werden 130 Patienten mit Dickdarmkrebs imStadium I-III untersucht, die zuvor mit chirurgischen Eingriffen undadjuvanter Chemotherapie behandelt und anschließend bis zu 36 Monatelang regelmäßig mithilfe von etwa dreimonatigen Blutproben überwachtwurden. Die Sequenzierungsdaten der Tumore der einzelnen Personenwerden von der Universität Aarhus zur Verfügung gestellt und mithilfeder proprietären Signatera(TM)-Bioinformatikpipeline analysiert,womit maßgeschneiderte ctDNA-Assays für jeden einzelnen Patientenentwickelt werden können. Das Ziel der Studie ist es, denZusammenhang zwischen postoperativen ctDNA-Niveaus, minimalerResidualerkrankung, Krankheitsrückfall und Ansprechen auf adjuvanteTherapien zu bestimmen. Die Ergebnisse der Studie werden 2018erwartet und sie werden die Einführung von Signatera im klinischenUmfeld unterstützen.Dickdarmkrebs ist die vierthäufigste Krebsart, die in denVereinigten Staaten diagnostiziert wird, und er hat die zweithöchsteSterblichkeitsrate unter allen Krebsarten.1 Im Jahr 2017 werden mehrals 135.000 Menschen mit Dickdarmkrebs2 diagnostiziert werden, miteiner Prävalenz von 385.000 über fünf Jahre.3 Mehrere Studien habengezeigt, dass die Früherkennung von Krankheitsrückfällen zu einerVerbesserung der Ergebnisse beitragen kann.4"Wir freuen uns, dass wir unsere Forschungspartnerschaft mitNatera mit dieser Studie von ctDNA bei Dickdarmkrebs ausweiten",sagte Professor Dr. Claus Lindbjerg Andersen, Abteilung fürMolekularmedizin der Universität Aarhus. "Bessere diagnostischeWerkzeuge im adjuvanten Bereich sind dringend erforderlich,insbesondere wenn sie nachweislich den Nutzen der frühzeitigenErkennung und Behandlung von Krankheitsrückfällen einschließen. Wirerwarten, dass diese Studie der zirkulierenden Tumor-DNA neueErkenntnisse liefern wird, die helfen können, die Patientenergebnissezu verbessern.""Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Universität Aarhusbei diesem wichtigen Forschungsprojekt", sagte DDr. med. Jimmy Lin,MHS, Chief Scientific Officer, Oncology, von Natera. "Diese Studiesoll dazu beitragen festzustellen, ob eine personalisiertectDNA-Analyse die Diagnose und Behandlung von Dickdarmkrebs imFrühstadium verbessern kann."Signatera(TM) (RUO) wurde kürzlich für die Verwendung durchKrebsforscher und biopharmazeutische Unternehmen verfügbar (http://www.natera.com/press-releases/natera-launches-signatera(TM)-personalized-circulating-tumor-dna-technology-cancer) gemacht und wirdvoraussichtlich im kommenden Jahr für die klinische Anwendung zurVerfügung stehen. Die Technologie unterscheidet sich von den derzeitverfügbaren Flüssigbiopsie-Assays, die unabhängig vom individuellenTumor nach einer generischen Gruppe von Genen suchen. Sie bietetjedem Patienten einen maßgeschneiderten Bluttest, der auf dieMutationen in seinem Tumorgewebe zugeschnitten ist, wodurch dieSensitivität und Spezifität maximiert werden. Signatera(TM) (RUO)erlaubt es Forschern auch, bis zu mehrere Hundert weitere Mutationen,die für klinische Studien von Interesse sind, zu verfolgen.Eine kürzlich durchgeführte Studie an Patienten mitnicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Frühstadium (NSCLC) hat gezeigt,wie wertvoll die maßgeschneiderte ctDNA-Analyse von Natera für dieKrebsforschung ist. Die Studie, die auf der Titelseite derZeitschrift Nature erschien, zeigte das Potenzial der Methode auf,Residualerkrankungen zu erkennen, das Ansprechen auf die Behandlungzu messen und das Wiederauftreten bis zu 11 Monate früher, als derderzeitige Behandlungsstandard zu identifizieren.5Über die Aarhus UniversityDie Universität Aarhus ist eine renommierte Forschungseinrichtungin Aarhus, Dänemark. Sie wurde 1928 gegründet und ist diezweitälteste Universität Dänemarks sowie mit 42.500 eingeschriebenenStudierenden, 11.500 Mitarbeitenden und einem Jahresbudget von 840Millionen Euro auch die größte des Landes. Die Universität Aarhus istbestrebt, eine Universität mit globaler Ausrichtung zu sein, miteinem Engagement, das auf Exzellenz bei Forschung und Lehre setzt,und mit einer starken Verbindung zur Entwicklergemeinschaft. Aufgrundihrer Größe und der beeindruckenden Ergebnisse, die sie alsforschungsintensive Universität hervorbringt, genießt Aarhus lokal,national und weltweit einen hervorragenden Ruf und hat einen großenEinfluss auf das gesamte Spektrum von Fachgebieten. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.au.dk/en/.Über NateraNatera (http://www.natera.com/) ist ein Weltmarktführer beizellfreien DNA-Tests. Die Mission des Unternehmens besteht in derTransformation der Diagnose und der Behandlung genetischerErkrankungen. Natera betreibt ein ISO 13485-zertifiziertes und vomCAP akkreditiertes Labor in San Carlos, Kalifornien, das gemäß denStandards der Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA)zertifiziert wurde. Das Unternehmen bietet eine Reihe vonpatentrechtlich geschützten Gentests als Dienstleistungen an, diemithilfe der cloudbasierten Softwareplattform der Information vonÄrzten, die Schwangere betreuen, Krebsforschern, einschließlichBiopharmaunternehmen sowie Genetiklabors dienen.Zukunftsgerichtete AussagenAlle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten,in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und siestellen keine Zusicherung dar, dass Nateras Pläne, Schätzungen oderErwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagenstellen die Erwartungen Naters zum Zeitpunkt der Veröffentlichungdieser Pressemitteilung dar und Natera lehnt jede Verpflichtung ab,diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diesezukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntenRisiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen.Dies hängt unter anderem mit unseren Bemühungen zusammen, neueProduktangebote zu entwickeln und zu vermarkten, mit unsererFähigkeit, die Nachfrage nach unseren Produktangeboten und unsereUmsätze erfolgreich zu steigern, mit dem Erfolg klinischer Studienzur Unterstützung der Verwendung unserer Produktangebote, mit unserenErwartungen an die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Leistung unsererScreeningtests oder mit dem Nutzen, den unsere Screeningtests undProduktangebote den Patienten, Anbietern und Kostenträgern bieten.Weitere Risiken und Unsicherheiten werden in den Abschnitten"Risikofaktoren" in den neuesten Einreichungen von Natera auf denFormularen 10-K und 10-Q sowie in weiteren Dokumenten, die Natera vonZeit zu Zeit bei der SEC einreicht, detaillierter dargelegt. Quellenangaben1. American Cancer Society. Cancer Statistics Center, 2017.https://cancerstatisticscenter.cancer.org/#!/ Zugriff am 19.Oktober 20172. American Cancer Society. Key Statistics for Colorectal Cancer[Wichtige Statistiken für Dickdarmkrebs], 2017. https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about/key-statistics.html. Zugriffam 15. Oktober 20173. National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and EndResults (SEER) [Überwachung, Epidemiologie und Endergebnisse].Clinics in Colon and Rectal Surgery, 2017.https://seer.cancer.gov/. Zugriff am 5. November 20174. Tie J, Wang Y, Tomasetti C, et al. Circulating tumor DNA analysisdetects minimal residual disease and predicts recurrence inpatients with stage II colon cancer [Analyse von zirkulierenderTumor-DNA erkennt minimale Residualerkrankungen und sagtWiederauftreten in Patienten mit Dickdarmkrebs im Stadium IIvoraus]. Sci Transl Med. 2016;8 (346):1-11.5. Abbosh C, et al. Phylogenetic ctDNA analysis depicts early-stagelung cancer evolution [Phylogenetische ctDNA-Analyse stellt dieEntwicklung von Lungenkrebs im Frühstadium dar]. Nature 545,446-451 (2017) http://doi.org/10.1038/nature22364