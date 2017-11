Natera für Langschnittstudie zu zirkulierender Tumor-DNA in Brustkrebs ausgewählt

Zusammenarbeit vom Imperial College London und der University ofLeicester für wirksamen Einsatz der Signatera(TM) (RUO)personalisierten ctDNA TechnologieSan Carlos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Natera, Inc.(https://www.natera.com/), (NASDAQ: NTRA), ein globaler Marktführerfür zellfreie DNA-Tests, hat eine Forschungszusammenarbeit mit demImperial College London und der University of Leicester, GB,begonnen, um die Signatera(TM) (https://www.natera.com/signatera)(RUO) personalisierte zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) Technologie fürdie rückblickende Untersuchung der Verwendung von ctDNA zur Erkennungvon einem Krankheitsrückfall bei Brustkrebspatientinnen zu nutzen.Signatera(TM) (RUO) wurde kürzlich für die Anwendung durchKrebsforscher und biopharmazeutische Unternehmen eingeführt (http://www.natera.com/press-releases/natera-launches-signatera(TM)-personalized-circulating-tumor-dna-technology-cancer) und wird voraussichtlichim kommenden Jahr für den klinischen Gebrauch verfügbar sein.Natera wird eine Partnerschaft mit Forschern eingehen, die vonCancer Research UK gefördert werden, um dazu beizutragen, dieoptimalen Biomarker für die Prognose des Krankheitsverlaufs von anBrustkrebs erkrankten Frauen nach ihrer Operation und unterstützenderTherapie zu identifizieren. Die Studie wird von den HauptforschernDr. Charles Coombes, Professor für medizinische Onkologie, ImperialCollege London, und Direktor des Imperial CRUK Cancer Centre, sowievon Dr. Jacqui Shaw, Professorin für translationale Krebsgenetik amUniversity of Leicester Cancer Research Centre, geleitet."Wir glauben, dass zirkulierende Tumor-DNA womöglich einensinnvollen Anhaltspunkt für die Prognose vom Krankheitsverlauf vorScans für Brustkrebspatientinnen bietet", so Prof. Shaw. "Wir freuenuns über die Partnerschaft mit Natera, um diesen neuen aufregendenBiomarker zu untersuchen."Brustkrebs ist die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache beiFrauen.1 Etwa 250.000 Frauen werden in den Vereinigten Staaten jedesJahr mit invasivem Brustkrebs diagnostiziert.1 Auch wenn sich dieGesamtüberlebensrate für Brustkrebs verbessert hat, bleibt dieRückfallhäufigkeit als Problem weiterhin bestehen, wobei dieRückfallrate nach fünf Jahren auf ganze 33 % geschätzt wird.2,3Die Kooperationspartner werden die ctDNA-Konzentration beiBrustkrebspatientinnen untersuchen, die eine Chemotherapieabgeschlossen und ein Risiko für ein Wiederauftreten der Krankheithaben. Patientinnen wurden durch Bluttests und körperlicheUntersuchungen für bis zu vier Jahre beobachtet. Das primäre Ziel derStudie ist die Bestimmung der Empfindlichkeit, Spezifität,Vorlaufzeit und des Nutzens eine ctDNA-Analyse für die Früherkennungeines Brustkrebsrezidivs. Die Studienergebnisse werdenvoraussichtlich 2018 vorliegen."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Coombes und Dr.Shaw, um ctDNA als einen potenziellen Biomarker für denKrankheitsverlauf von Brustkrebs zu charakterisieren", so Jimmy Lin,MD, PhD, MHS, Chief Scientific Officer, Onkologie, bei Natera. "Siesind Experten für die Nutzung von ctDNA bei der Überwachung vonBrustkrebs. Dies ist eine ausgezeichnete Anwendung der Signatera(TM)Technologie."Signatera(TM) (RUO) unterscheidet sich von aktuell verfügbarerflüssiger Biopsie-Technologie, die eine allgemeine Auswahl an Genenunabhängig des jeweiligen Tumors testet. Sie bietet einenpersonalisierten Bluttest, der den Mutationen angepasst ist, die imjeweiligen individuellen Tumorgewebe gefunden werden, was dieEmpfindlichkeit und Spezifität maximiert. Signatera(TM) ermöglichtForschern auch, mehrere Hundert zusätzliche Mutationen von Interessefür klinische Studien zu verfolgen. Eine aktuelle Untersuchung anPatienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) imFrühstadium belegte die Bedeutsamkeit von Nateras personalisierterctDNA-Analyse für die Anwendung in der Krebsforschung. Die Studie,die auf der Titelseite der Zeitschrift Nature erwähnt wurde, zeigtedas Potenzial der Methode, um eine Resterkrankung zu erkennen, denBehandlungserfolg zu messen und einen Rückfall bis zu elf Monatefrüher als der Behandlungsstandard zu identifizieren.4Informationen zum Imperial College LondonDas Imperial College London ist eine der weltweit führendenUniversitäten. Die 16.000 Studierenden und 8.000 Mitarbeiter derHochschule erweitern die Grenzen des Wissens in Wissenschaft,Medizin, Ingenieurwesen und Wirtschaft und lassen ihre Entdeckungender Gesellschaft zugutekommen. Das 1907 gegründete Imperial Collegebaut auf einer ausgezeichneten Vergangenheit auf - als Wegbereiterfür Penizillin, Holographie und Faseroptik - um die Zukunft zuprägen. Forscher vom Imperial College arbeiten interdisziplinär, umGesundheit und Wohlbefinden zu verbessern, die natürliche Welt zuverstehen, neuartige Lösungen zu entwickeln und die Datenrevolutionanzuführen. Diese Mischung akademischer Exzellenz und ihrer realenAnwendung nährt die außergewöhnliche Lernumgebung vom ImperialCollege, wo Studierende sich an Forschung beteiligen, um die Grenzenihres Studiengangs zu sprengen. Das Imperial College pflegtweitreichende Kooperationen für einen stärkeren Einfluss. Es arbeitetmit dem NHS zusammen, um das Gesundheitswesen in West London zuverbessern, ist ein führender Partner für Forschung und Bildung inder Europäischen Union und ist Großbritanniens wichtigsterKooperationspartner für Forschung mit China. Das Imperial Collegeverfügt über neun Universitätsgelände. Weitere Informationen findenSie auf www.imperial.ac.uk.Informationen zur University of LeicesterDie University of Leicester wird durch Entdeckung und Innovationgetragen - ein internationales Kompetenzzentrum, das für Forschung,Lehre und erweiterten Zugang zu höherer Bildung bekannt ist. Siezählt zu den 25 führenden Universitäten der Times Higher EducationREF Research Power-Rangliste, wobei 75 Prozent der Forschung dankihres weitreichenden Einflusses auf die Gesellschaft, Gesundheit,Kultur und Umwelt als exzellent gelten. Weitere Informationen findenSie auf https://le.ac.uk/about.Informationen zu NateraNatera (http://www.natera.com/) ist ein globaler Marktführer fürzellfreie DNA-Tests. Die Mission des Unternehmens ist, die Diagnoseund die Behandlung genetischer Krankheiten zu transformieren. Naterabetreibt ein ISO 13485-zertifiziertes und CAP-akkreditiertes Labor,das gemäß der Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) inSan Carlos, Kalifornien, zugelassen ist. Es bietet zahlreicheurheberrechtlich geschützte genetische Tests, um durch seinecloudbasierte Software-Plattform Ärzte, die schwangere Frauenbetreuen, Krebsforscher, einschließlich biopharmazeutischerUnternehmen, und genetische Labore zu informieren.Zukunftsgerichtete AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme vonAussagen zu historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagenund bieten keine Gewähr, dass Nateras Pläne, Schätzungen oderErwartungen realisiert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagenrepräsentieren Nateras Erwartungen zum Zeitpunkt dieserPressemitteilung und Natera übernimmt keine Verpflichtung, diesezukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diesezukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntenRisiken und Ungewissheiten, welche die tatsächlichen Ergebnissewesentlich beeinträchtigen können, einschließlich hinsichtlichunserer Bemühungen, neue Produktangebote zu entwickeln und zuvermarkten, unserer Fähigkeit, für unsere Produktangebote erfolgreichdie Nachfrage zu erhöhen und den Umsatz zu steigern, ob dieErgebnisse der klinischen Studien den Gebrauch unsererProduktangebote unterstützen wird, unserer Erwartungen hinsichtlichZuverlässigkeit, Genauigkeit und Leistung unserer Screening-Testsoder der Vorteile unserer Screening-Tests und Produktangebote fürPatienten, Anbieter und Zahlungspflichtige. Zusätzliche Risiken undUngewissheiten werden detaillierter unter "Risikofaktoren" in Naterasaktuellen Einreichungen auf den Formularen 10-K und 10-Q sowie inanderen Einreichungen besprochen, die Natera von Zeit zu Zeit bei derSEC vornimmt. Literaturhinweise1. American Cancer Society. About Breast Cancer, 2017. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html. Letzter Zugriff am 27. Oktober 2017.2. Brewster AM, Hortobagyi GN, Broglio KR, et al. Residual risk ofbreast cancer recurrence 5 years after adjuvant therapy. J NatlCancer Inst 2008; 100:1179. (https://www.uptodate.com/contents/patterns-of-relapse-and-long-term-complications-of-therapy-in-breast-cancer-survivors/abstract/6)3. Dent R, Trudeau M, Pritchard K, et al. Triple-negative breastcancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin CancerRes 2007; 13: 4429-4434.4. Abbosh C. et al. Phylogenetic ctDNA analysis depicts early-stagelung cancer evolution. Nature 545, 446-451 (2017)http://doi.org/10.1038/nature22364 