Natascha Kohnen zur Spitzenkandidatin gewählt / 95 Prozent Zustimmung für die Landesvorsitzende / Ein neues Gesicht für Bayern / Ein neuer politischer Stil

München (ots) -Natascha Kohnen führt die BayernSPD in die Landtagswahl im Herbst.Mit fast 95 Prozent der Stimmen wurde die Landesvorsitzende derBayernSPD auf dem Parteitag in München zur Spitzenkandidatin gewählt.Kohnen warb in der Kleinen Olympiahalle für einen neuen politischenStil. Politik habe die Kraft, das Leben der Menschen direkt zuberühren und zu verbessern. Die Menschen müssten aber auch derPolitik vertrauen können, so Kohnen:"Das tun sie nicht, wenn Politiker sich ständig vorformulierteMeinungen gegenseitig ins Gesicht schleudern oder glauben, dass dergewinnt, der am lautesten schreit. Das mag die schnelle Schlagzeilebringen, aber die Menschen wenden sich ab. Und hören nicht mehr zu.Sie hören uns nur dann zu, wenn sie das Gefühl haben, dass wir unswirklich Gedanken machen um ihre Zukunft, dass wir uns mitErnsthaftigkeit austauschen, mit Respekt vor dem Argument desanderen. Dann trauen uns die Menschen auch wieder zu, dass wir ihreProbleme wirklich lösen können. Das ist der politische Stil, für denich stehe. Und mit diesem Stil will ich uns in diesenLandtagswahlkampf führen."Als ein Schwerpunktthema im aufziehenden Landtagswahlkampfbenannte Kohnen den bezahlbaren Wohnungsbau. Denn unter den Top-30der deutschen Kommunen mit den höchsten Wohnkostensteigerungen dervergangenen Jahre liegen 26 in Bayern. Kohnen sagte:"Wir müssen als Freistaat beim Bauen und Wohnen endlich richtiganpacken. Wir müssen zielgerichtet, koordiniert und entschlossenhandeln. Dafür darf Bauen und Wohnen aber kein Sidekick desInnenministeriums bleiben. Sondern wir brauchen in Zukunft eineigenständiges Bauministerium."Um die Wohnungsnot und die steigenden Mieten zu bekämpfen,forderte Kohnen außerdem eine Erfassung aller vorhandenen bebaubarenFlächen und eine Wohnbaugesellschaft, die in den nächsten fünf Jahrenmindestens 25.000 neue Wohnungen baut. Kommunen und Genossenschaftenmüssten zudem Bauland für sozialen Wohnungsbau zu günstigen Preisenerhalten statt zu Marktpreisen.Der Nürnberger Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly übernahm zuvorals Mitglied des Landesvorstands die Aufgabe, Natascha Kohnen demParteitag offiziell vorzuschlagen. Er sagte:"Ich schlage Natascha Kohnen reinen Herzens als unsereSpitzenkandidatin für die Landtagswahl vor. (...) Das Angebot, daswir den Bayern machen, ist weiblich, und das ist auch gut so. Wirbieten den Menschen mit Natascha und dem zu verabschiedenden Programmein echtes Angebot - fröhlich, unverkrampft aber durchausoptimistisch. Wer die Frau unterschätzt, der macht einen Fehler.Wählt sie, dann macht ihr es richtig."Dieter Reiter begrüßte in seiner Funktion als MünchnerOberbürgermeister die 300 Delegierten und 400 Gäste des Parteitagsmit den Worten:"Wir werden hier heute sozialdemokratische Zukunft machen und dasitzt unsere Zukunft: Liebe Natascha, du wirst die bayerische SPD inein gutes Wahljahr führen. München steht hinter die Dir, die Städteund der ländliche Raum stehen hinter Dir."