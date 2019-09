Natalia Wörner erhält FINEST MERCY GENERATION AWARD für ihr Engagement für die Kindernothilfe

Duisburg/Berlin (ots) - Natalia Wörner erhält FINEST MERCYGENERATION AWARD für ihr Engagement für die KindernothilfeDie Trophäe und der Spendenscheck über 10.000 Euro wurdenSchauspielerin Natalia Wörner am 21. September im Rahmen eines LadiesDinners im exklusiven Golf und Country Club Seddinger See nahe Berlinverliehen. Die Auszeichnung würdigt das jahrelange ehrenamtlicheEngagement der Kindernothilfe-Botschafterin.Mit Besuchen in Projekten der Kindernothilfe, Spendenaufrufen undöffentlichkeitswirksamen Aktionen macht Natalia Wörner unermüdlichauf das Leid und die Not Millionen benachteiligter Kinder aufmerksam.Besonders liegt ihr die ausweglose Situation Tausender syrischerFlüchtlingsfamilien im Libanon am Herzen. "Ich war bereits mehrfachim Libanon und habe erlebt, wie wichtig es für die Kinder ist, nachEntbehrungen und Verlusten endlich wieder lernen zu dürfen. Mit demPreisgeld möchte ich Projekte der Kindernothilfe unterstützen, diegenau das fördern."Der FINEST MERCY GENERATION AWARD ehrt seit 2012 das Engagementvon Menschen, die neben ihrer beruflichen Tätigkeit ehrenamtlichaktiv sind und die kontinuierlich Gutes für bedürftige und sozialbenachteiligte Menschen tun.Die Kindernothilfe ist eine der größten christlichenKinderrechtsorganisationen in Europa. Sie wurde 1959 gegründet undunterstützt heute mehr als 2,1 Millionen bedürftige Kinder undJugendliche in 32 Ländern.Pressefoto zum honorarfreien Abdruck unter www.kindernothilfe.deKontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel: 0203.7789-230; Mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell