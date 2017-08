Nat Geo Wild ab sofort neu bei Unitymedia (FOTO)

München (ots) -Nat Geo Wild ab heute bei Unitymedia in Nordrhein-Westfalen,Hessen und Baden-Württemberg verfügbar- Zu den Highlights in den kommenden Monaten gehören u.a. "PhotoArk mit Joel Sartore" und die neue zweite Staffel derbeeindruckenden Doku-Reihe "Savage Kingdom"Der Nature- und Wildlife-Sender Nat Geo Wild setzt seineErfolgsgeschichte fort: Ab heute ist der Doku-Sender aus dem HauseNational Geographic über Unitymedia zu empfangen. Nat Geo Wild bietetunterhaltsame und hochwertige Dokumentationen sowie spannendeDokuserien für Menschen, die noch mehr von unserer Natur wissenwollen. Renommierte Experten und Tierfilmer entführen die Zuschauerin unberührte Naturparadiese, in Rückzugsgebiete seltener Tierartenund in die heimische Tierwelt direkt vor der Haustür. Von dengefährlichsten Raubtieren der Welt bis hin zum besten Freund desMenschen - in den spannenden Dokumentationen auf Nat Geo Wild sindalle Tiere vertreten.Der Sender Nat Geo Wild ist ab heute in Nordrhein-Westfalen,Hessen und Baden-Württemberg bei Unitymedia für Bestandskunden im PayTV-Paket DigitalTV ALLSTARS enthalten und ersetzt den Sender Nat Geopeople. Unitymedia Neukunden finden Nat Geo Wild im Paket DigitalTVHIGHLIGHTS.Zu den kommenden Highlights auf Nat Geo Wild im September gehörtz.B. die fesselnde Wildlife-Doku "Photo Ark mit Joel Sartore" übergefährdete Tierarten. Zum Ende des Jahres taucht Nat Geo Wild wiederin eine der abgelegensten Gegenden der Welt. Die Savuti Region inBotswana beherbergt die gefährlichsten Raubtiere der afrikanischenSavanne und die zweite Staffel von "Savage Kingdom", die im Dezemberihre Deutschlandpremiere auf Nat Geo Wild feiert, zeigt aufatemberaubende Weise die Interaktion der Tiere und ihren Kampf umsÜberleben.Pressekontakt:Pia HalbigPR & KommunikationFOX Networks Group Germany GmbHTel: +49 89 203049 130pia.halbig@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell