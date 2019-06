NatGas – Nicht mehr lange bis zum Startschuss!

Wer unsere Analyse in NatGas mitverfolgt, weiß das wir unseren Zielbereich (blaue Box im Chart) bereits vor 5 Monaten gesetzt hatten. Viele Analysten hielten ein eintauchen in diesen für unrealistisch, da der Markt „nicht so weit fallen wird“. Seit 2 Wochen ist diese Prognose de facto eingetroffen.

