Nasuni schließt drittes Quartal mit Rekordzahlen ab und begrüßt neuen UK- und EMEA-Leiter

Boston (ots/PRNewswire) -Unternehmen steigern ihre Produktivität, senken ihre Kosten und bekämpfen Ransomware mit einem neuen Dateispeichermodell für die Cloud-ÄraNasuni Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3315428-1&h=521452284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3315428-1%26h%3D1617776389%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252F%26a%3DNasuni%2BCorporation&a=Nasuni+Corporation), ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, gab ein rekordverdächtiges 3. Quartal bekannt. Dies geschah vor dem Hintergrund des rekordverdächtigen zweiten Quartals 2021, in dem Nasuni sowohl die Buchungen als auch den Umsatz auf ein neues Allzeithoch steigern konnte. Diese Leistung hat dazu geführt, dass die verwalteten Kapazitäten in den letzten vier Quartalen um mehr als 139 % gestiegen sind. Um dieses schnelle Wachstum weiter zu beschleunigen, gibt Nasuni die Ernennung von Chris Addis zum Vice President of Sales in Großbritannien und EMEA bekannt.Angetrieben von der anhaltenden Nachfrage nach hybriden Arbeitsmodellen, dem Schutz vor Ransomware und der Unterstützung mehrerer Cloud-Umgebungen mit Teams, die einen einfacheren Dateizugriff an jedem Ort wünschen, sowie der zunehmenden Akzeptanz von Public-Cloud-Anwendungen, erzielt Nasuni ein konstant hohes Umsatzwachstum. Führende Unternehmen wie Wegmans, British Petroleum und Western Digital vertrauen auf die vereinfachte und sichere Cloud-Dateispeicherung von Nasuni.Der Umsatz im Vereinigten Königreich und in der EMEA-Region ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um mehr als 175 % gestiegen. Nasuni unterstützt bereits Unternehmenskunden in einer Vielzahl verschiedener Sektoren in Großbritannien und Europa, darunter: 1HQ, Laing O'Rourke, McLaren Construction, Pernod Ricard, Ramboll, SAS International, SDL, und TBWA.Um diese spannenden Marktchancen zu nutzen, hat Nasuni Chris Addis dazu ernannt, die Vertriebsstrategie des Unternehmens zu leiten und die Wachstumspläne in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen EMEA-Märkten voranzutreiben. Er wird den Vertrieb leiten und eng mit den Channel-Partnern und Public-Cloud-Partnern von Nasuni zusammenarbeiten.Chris bringt nachweislich Führungsqualitäten im Vertrieb und eine ausgeprägte Kundenorientierung in seine neue Rolle ein. Zuvor war er für den weltweiten Vertrieb und die Kundenerfahrung der digitalen Produkte von Lloyd's Register zuständig, VP EMEA North beim ERP Change Analytics-Anbieter Panaya und EMEA General Manager beim Cloud Performance Testing & Monitoring-Unternehmen SOASTA.Paul Flanagan, Präsident und CEO von Nasuni, sagte: "Wir erleben weiterhin ein enormes Wachstum und haben unsere Jahres- und Q3-Ziele übertroffen, was beweist, dass immer mehr Unternehmen Nasuni die Verwaltung ihrer Daten anvertrauen, in einer Welt, in der die Cloud die Norm ist, Ransomware-Angriffe explodieren und die Notwendigkeit, Kosten zu reduzieren, noch nie so groß war. Ich freue mich darauf, Chris Addis im Nasuni-Team willkommen zu heißen, während wir in die nächste Wachstumsphase in EMEA eintreten. Er verfügt über die Führungsqualitäten im Vertrieb, um ein EMEA-Team aufzubauen, das unsere Strategie zur Umsatzsteigerung in den kommenden Jahren auf ein neues Niveau hebtChris Addis, Vice President of Sales in EMEA bei Nasuni, kommentierte: "Es ist etwas Besonderes, bei Nasuni einzusteigen und die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Europa zu leiten, wo so viele Unternehmen ihre Datenstrategie neu erfinden und die Vorteile der Public Cloud für Skalierung, Einsparungen und Einfachheit nutzen wollen. Diese Gelegenheit konnte ich mir nicht entgehen lassen - das Unternehmen verfügt über hervorragende Führungskräfte, eine tolle Kultur, eine partnerschaftliche Mentalität, ein großartiges EMEA-Team und einen Schwerpunkt auf Innovation."Informationen zu NasuniNasuni bietet modernen Cloud-Dateispeicher, der auf dem weltweit einzigen cloud-nativen globalen Dateisystem basiert. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für herkömmliche NAS- und Dateiserversilos (NAS steht für Network Attached Storage), mit dem Dateidaten zu einem Bruchteil der Kosten in einem leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeicher konsolidiert werden. Nasuni macht außerdem komplexe Infrastrukturen für Legacy-Backups und Notfallwiederherstellung überflüssig und vereinfacht die IT-Administration erheblich. Unternehmen und Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. 