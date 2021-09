Nasuni CloudBound21 gibt Führungskräften Einblicke in die Praxis, um Ransomware zu bekämpfen und mit moderner Dateispeicherung erfolgreich zu sein

Boston (ots/PRNewswire) -Nasuni Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3288643-1&h=1282339825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3288643-1%26h%3D2748132943%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252F%26a%3DNasuni%2BCorporation&a=Nasuni+Corporation) Nasuni, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, hat angekündigt, dass Nasuni CloudBound21: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3288643-1&h=590938586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3288643-1%26h%3D1798792782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fcloudbound21%252F%26a%3DCloudBound21%253A%2BHow%2Bto%2BThrive%2Bwith%2BModern%2BFile%2BStorage&a=CloudBound21%3A)How to Thrive with Modern File Storage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3288643-1&h=1020403453&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3288643-1%26h%3D1798792782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fcloudbound21%252F%26a%3DCloudBound21%253A%2BHow%2Bto%2BThrive%2Bwith%2BModern%2BFile%2BStorage&a=How+to+Thrive+with+Modern+File+Storage) vom 28. bis 30. September 2021 stattfinden wird. Die kostenlose Online-Veranstaltung von Nasuni vermittelt IT-Führungskräften und Entscheidungsträgern die Ressourcen und Fähigkeiten, die ihre Unternehmen benötigen, um mit moderner Dateispeicherung erfolgreich zu sein und die Flut von Ransomware und anderen Angriffen auf wichtige Dateidaten zu bewältigen. Die jährlich stattfindende Nasuni CloudBound zieht Teilnehmer aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Branchen an und bietet Inhalte, die darauf ausgerichtet sind, greifbare Ergebnisse und Maßnahmen zu liefern.Auf der Nasuni CloudBound21 werden Branchenexperten, Fachkollegen und Kunden von Nasuni praktische Einblicke in die effektive Nutzung moderner Dateispeicher geben. Die Veranstaltung wird sich mit Ransomware, Cloud-Kosten und -Überlegungen, digitaler Transformation, Datenmigration und mehr befassen. An den Sitzungen nehmen Experten von AWS, IDC, ActualTech, Coldago Research, DCIG und Evaluator Group teil. Die Hauptvorträge werden von Lakshmi Sharma von Google Cloud ("What?s Next for the Cloud?") und David Totten von Microsoft ("Digital Transformation Starts in the Cloud") gehalten.WER: Die SaaS-Plattform von Nasuni wurde für die Cloud entwickelt und basiertauf dem einzigen globalen Dateisystem der Welt. Sie konsolidiert NetworkAttached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos in Cloud-Storage fürunbegrenzte Skalierbarkeit, integrierte Datensicherung, Dateifreigabe undlokale Leistung - und das alles bei bis zu 70 % Kosteneinsparunggegenüber herkömmlichen Ansätzen. Zu den Kunden von Nasuni zählenMarktführer, Innovatoren und eine lange Liste von Fortune 200, 500 und1000 Unternehmen.WAS: Nasuni CloudBound21 wird die Teilnehmer mit dem Fachwissen und denWerkzeugen ausstatten, die sie für den Erfolg mit modernem Dateispeicherbenötigen. IT-Führungskräfte von Wegmans, Man Group, Hunter Douglas,Snowy Mountain Engineering Corporation (SMEC), McKim & Creed undanderen werden über wichtige Überlegungen zur Cloud-Technologie,Erfahrungen und mehr berichten. Die Veranstaltung wird vor allem vonUnternehmen aus den Bereichen Technologie, Fertigung, Bauwesen, Öl undGas, kreative Dienstleistungen, Pharmazeutika, Konsumgüter,Finanzdienstleistungen und öffentliche Einrichtungen besucht.WARUM: Die Branche hat ein einschneidendes Jahr im Bereich der Datenspeicherunghinter sich. Beinahe über Nacht mussten die Unternehmen die Art undWeise, wie sie Daten verwalten, auf sie zugreifen und aus ihnen Wertschöpfen, neu überdenken, wodurch die Cloud in den Mittelpunkt rückte.Nach vielen unvorhergesehenen Herausforderungen - von einer massivenRemote-Migration bis hin zu rekordverdächtigen Ransomware-Angriffen -bringt Nasunis CloudBound21 Führungskräfte zusammen, um über diegemachten Erfahrungen und anwendbaren Lösungen zu diskutieren.WIE: Nasuni CloudBound21 bietet eine umfangreiche Agenda mit interaktivenBusiness- und Technik-Sessions, Experten- und Influencer-Panels sowiePräsentationen von Nasuni-Kunden. Die Teilnehmer haben auch wichtigeMöglichkeiten zur Vernetzung.WANN: 28. September von 8:00 bis 12:00 Uhr ET (EMEA)29. September von 12:00 bis16:00 Uhr ET (US)30. September von 10:00 bis 12:00 Uhr ACT (APJ)WO: Die Nasuni CloudBound21 findet online statt. Für weitere Informationenzur Tagesordnung und zur Anmeldung besuchen Sie(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3288643-1&h=3376338359&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3288643-1%26h%3D3262375025%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fcloudbound21%252F%26a%3Dvisit%2B&a=besuchen+Sie%C2%A0)unsereWebsite(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3288643-1&h=3264381162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3288643-1%26h%3D2312187294%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnasunicloudbound21.hubilo.com%252F%26a%3Dour%2Bwebsite&a=unsere+Website).Informationen zu NasuniNasuni bietet moderne Dateispeicherung in der Cloud, basierend auf dem weltweit führenden Cloud-first-Dateisystem. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für traditionelle Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos. Nasuni konsolidiert Datendateien mit sofort erweiterbarem Cloud-Speicher zum halben Preis. Nasuni vereinfacht die IT-Administration dramatisch, indem es die Notwendigkeit und die Komplexität herkömmlicher Backup- und Disaster-Recovery-Infrastrukturen eliminiert. Mitarbeiter global führender Unternehmen verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts, und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. 