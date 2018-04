Nassim Nicholas Taleb über Googles Bedürfnis nach einem „zweiten Leben“ und warum er Small Caps mag

In große, stabile Unternehmen zu investieren, hilft uns, nachts besser zu schlafen. Wenn meine drei größten Beteiligungen ‒ alle Unternehmen im Wert von über 450 Milliarden US-Dollar ‒ 40 % meines realen Portfolios ausmachen, verliere ich keinen Augenblick die Ruhe, wenn ich mir Sorgen um sie mache.

Aber ist diese Leichtigkeit fehl am Platz? Sollte ich mir Sorgen um die Gefahren machen, die im Schatten lauern?

Möglicherweise, sagt Nassim Nicholas Taleb, ehemaliger Wertpapierhändler, aktueller Professor für Risk Engineering an der NYU und Bestsellerautor von Fooled by Randomness, The Black Swan, Antifragile und dem gerade herausgekommenen Skin in the Game. Vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit, mich mit Taleb zusammenzusetzen und eine breite Palette von Themen zu besprechen, einschließlich seiner Vorliebe für Small-Caps gegenüber Large-Cap-Aktien.

Auf die Frage, ob Small-Cap-Aktien weniger fragil sind als Large-Cap-Aktien

„Ohne auf die Daten zu schauen … ja. Aus folgendem Grund: Denk an Google [Anmerkung der Redaktion: Alphabet ist das Mutterunternehmen von Google]. Angenommen, Google bleibt, wie es derzeit ist ‒ Google kann innovativ sein und könnte beginnen, Autos zu bauen und ein zweites Leben haben, aber denk an das Unternehmen, das 90 % des Marktes hat. Wie viel Vorteil hast du?

Sehr wenig. Also wirst du in diesem Sinne angreifbar. Im besten Fall wirst du deinen Marktanteil halten und im schlimmsten Fall eine Menge davon verlieren. Wir müssen natürlich erwähnen, dass Google ein zweites Leben in einem anderen Produkt haben könnte.

Das können im Laufe der Zeit Probleme, Chaos und Volatilität sein. Weil Google ‒ in diesem Fall ‒ bereits so viel vom Markt hat, werden Stressoren und Volatilität wahrscheinlicher Schaden als Nutzen verursachen.

„Antifragilität“ hingegen ist eine Eigenschaft von Dingen, die tatsächlich von den gleichen Kräften wie Stress, Chaos und Volatilität profitieren. Small-Cap-Aktien, weil sie so viel Potenzial nach oben haben und oft wendiger sind als Industrie-Goliaths, haben mehr Potenzial, von diesen Kräften zu profitieren, indem sie schnell lernen und sich anpassen.

Über die Dynamik hinter Small-Cap-Investments vs. Large-Cap-Investments

„Kleine Unternehmen haben in der Regel mehr Luft nach oben. S&P-500-Unternehmen haben dabei nur Nachteile, der S&P 500 hat selbst noch weniger Potenzial als die Unternehmen. Ich denke also, dass kleine Unternehmen mehr Potenzial haben. Das ist die erste Aussage, die ich machen würde.“

Wenn Taleb von „verzerrten“ Renditen spricht, hilft es, sich Charts wie den unten stehenden vorzustellen.

BILDQUELLE: RODOLFO HERMANS; WIKIMEDIA COMMONS

Wichtig ist, auf die „Abweichungen“ der Karte zu achten. Im negativ verzerrten Chart sieht man, dass es viel zu verlieren gibt, wenn deine Renditen auf der linken Seite des Charts fallen, aber nicht so viel zu gewinnen auf der rechten Seite. Das Gegenteil ist der Fall im positiv verzerrten Diagramm.

Taleb fährt fort und sagt:

„Das Zweite, was ich machen würde, ist ganz einfach: Die S&P-500-Unternehmen werden heute nicht das wiederholen, was in der Vergangenheit mit den S&P-500-Renditen passiert ist, und zwar aus einem einfachen Grund: Der Lebenszyklus großer Unternehmen ist komprimiert.

Und das ist ein Indikator für Fragilität.

Es gibt ein bekanntes Meme, das die Runde auf Twitter gemacht hat, das uns helfen kann zu verstehen, warum S&P-500-Unternehmen heute nicht mehr so lange im Index sind wie früher. Es sieht so aus:

Das Tempo der technologischen Innovation nimmt zu. Aus diesem Grund sind die heutigen Platzhirsche schwächer als ihre Vorgänger und werden eher von disruptiven Aufsteigern überholt. Ein Blick auf die Schicksale von Blockbuster und Sears sollte ausreichen, um den Punkt zu verstehen.

Über die Notwendigkeit der Diversifizierung über viele Small-Caps hinweg

Die durchschnittliche Rendite ist mit herkömmlichen statistischen Methoden rosiger … lass mich dir ein Beispiel nennen:

Wenn du den Nettowert von Seattle ermittelst und du hast nicht Jeff Bezos und Bill Gates in der Stichprobe, hast du eine voreingenommene Probe.

Die meisten Proben sind also niedriger als der wahre Mittelwert. Der Pareto 80/20. Etwa 90 Prozent der Beobachtungen liegen unter dem Durchschnitt.“

Ich bin zwar kein Statistikexperte, aber ich denke, Taleb weist darauf hin, dass es sehr wichtig ist, wenn man ein Small-Cap-Investor ist, ein breites Netz für hochwertige Small Caps zu werfen. In dieser Hinsicht ist es nicht anders, als ein Venture-Capital-Investor zu sein: 90 % der Investitionen können am Ende pleitegehen, aber ein oder zwei werden es so gut machen ‒ vorausgesetzt, du hältst über längere Zeit an ihnen fest ‒, dass sie alle Verluste mehr als ausgleichen werden.

Deshalb empfehlen wir von The Motley Fool ein diversifiziertes Portfolio.

Taleb und ich sprachen nicht über die genauen Einzelheiten, wie man Small-Cap-Aktien auswählt, aber, wenn du in diesem Bereich investieren möchtest, dann ist es eine gute Idee, die folgenen Punkte zu beachten.

Die Auswahl eines Unternehmens, bei dem für das Management viel auf dem Spiel steht – über Aktienbesitz – und das vorzugsweise von seinem Gründer geführt wird.

Es hat einen leicht erkennbaren Wettbewerbsvorteil.

Starke Bilanz ohne unnötige Verschuldung.

Es verlässt sich nicht auf einen oder zwei Kunden für einen Großteil des Umsatzes.

Als legendäres Mitglied und Mitwirkender bei Motley Fool hat Supernova Tom Engle (TMF1000) oft gesagt:

„Wenn die Investition pleitegeht, ist ein kleiner Anteil alles, was ich will. Wenn eine Investition am Ende ein großer Gewinner ist, ist ein kleiner Anteil alles, was ich brauche.“

Ich selbst hätte es nicht besser sagen können.

