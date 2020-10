Nasdaq profitiert von steigendem Handelsvolumen - Wechsel im Finanzressort

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im dritten Quartal von einem hohen Handelsaufkommen profitiert.



Der Umsatz nahm um 13 Prozent auf 715 Millionen US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Der Nettogewinn stieg von 150 Millionen auf 264 Millionen US-Dollar. Vorbörslich notiert die Aktie 1,6 Prozent höher.

Das Unternehmen kündigte einen Wechsel im Management an. So wird sich der Finanzvorstand Michael Ptasznik Ende Februar des kommenden Jahres zurückziegen. Nachfolgerin soll die Nasdaq-Finanzmanagerin Ann Dennison werden./nas/fba