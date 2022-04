Nasdaq: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Überblick Was ist passiert? Am 14. April 2000 fiel der Nasdaq um 9,6 %, als die Dot-Com-Blase platzte. Wo der Markt stand: Der Dow beendete den Tag bei 10.305,77. Der S&P 500 schloss bei 1.356,56 Punkten. Was war sonst noch los in der Welt? Im Jahr 2000 erwiesen sich die Befürchtungen über weit verbreitete Jahr-2000-Computerpannen als unbegründet, da es zu… Hier weiterlesen