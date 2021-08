Nasdaq & S&P 500: Nach Rekordhöhen, US-Aktienfutures legen zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die US-Aktienfutures wurden im vorbörslichen Handel leicht höher gehandelt, nachdem der S&P und der Nasdaq in der vorangegangenen Sitzung nach Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell Rekordschlussstände erreicht hatten. Die Anleger warten auch auf die Ergebnisse von Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM), Catalent Inc (NYSE:CTLT) und Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN).

Der Index der anstehenden Hausverkäufe für Juli soll um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung