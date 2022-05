Nasdaq - Nel ASA-Aktie: Das ist nur ein Teil der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der jüngste Aufwärtstrend bei der Aktie von Nel ASA wurde am Dienstag erst einmal gestoppt. In Frankfurt notierten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Nachmittag ein halbes Prozent niedriger bei 1,44 Euro. Damit allerdings hat sich die Nel-Aktie seit ihrem jüngsten Tief am vergangenen Mittwoch, das bei 1,27 Euro erreicht war, noch immer um gut 13 Prozent verbessert. An der… Hier weiterlesen