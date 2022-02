Nasdaq in der Korrektur: 3 Top-Aktien, die jetzt sofort ein Kauf sind

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Markt hat sich von Amazon abgewendet und die Anleger können daraus Kapital schlagen.

Netflix-Aktien werden endlich angemessen bewertet.

Die Reisebranche steht vor einem großen Aufschwung und Airbnb wird ihn anführen.

Der Nasdaq Composite Index hat in diesem Jahr rund 14,5 % an Wert verloren und liegt 17,5 % unter dem Höchststand. Den Anlegern mangelte es in letzter Zeit nicht an Risikofaktoren. Die hohe Inflation, die sich abzeichnenden Zinserhöhungen, die zunehmenden internationalen Spannungen und die enttäuschenden Geschäftsergebnisse einiger sehr prominenter Unternehmen haben zu einem deutlichen Stimmungsumschwung an den Märkten geführt.

Die Anleger sind generell risikoscheuer geworden. Und das unterstreicht, wie wichtig es ist, sein Geld in Top-Unternehmen zu investieren, die langfristig florieren werden. Während der breite Markt in letzter Zeit dramatisch abrutschte, hat die rückläufige Dynamik auch einige große Chancen eröffnet. Schauen wir doch mal, warum drei Motley Fool-Autoren Amazon (WKN: 906866), Netflix (WKN: 552484) und Airbnb (WKN: A2QG35) als Top-Aktien ermittelt haben.

Das Kind mit dem Bade ausschütten

James Brumley (Amazon): Ich habe volles Verständnis dafür, dass in Panik geratene Anleger erst verkaufen und dann Fragen stellen wollen. Das ist es wahrscheinlich, was Amazon in letzter Zeit so zu schaffen gemacht hat. Aber wenn die Masse diesen Fehler macht, ist das immer noch eine Chance, die man nutzen kann.

Die Aktien des E-Commerce-Riesen sind im bisherigen Jahresverlauf um etwa 16 % gefallen und führen damit die Baisse an der Nasdaq an. Und es ist nicht so, dass diese Aktie hier übermäßig reif für Gewinnmitnahmen wäre. Amazon-Aktien haben das Jahr 2021 genau dort beendet, wo sie Ende 2020 standen. Die Anleger setzen einfach nicht mehr so sehr auf die Aktie. Sie denken vielleicht, dass das Best-Case-Szenario durch den großen Anstieg im Jahr 2020 bereits eingepreist war. Jetzt hat die Aktie den Gewinn von 2020 fast halbiert, was darauf hindeutet, dass selbst der ehrwürdige König des E-Commerce mit Gegenwind zu rechnen hat.

Dem ist aber nicht so.

Ja, es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals wieder ein Jahr wie 2020 erleben werden. Amazon war inmitten der Pandemie die erste Adresse für Einkäufe. Die meisten dieser neuen Kunden scheinen geblieben zu sein, aber sie kaufen nicht gerade mehr ein. In der Diskussion geht jedoch unter, dass Amazon Web Services die Rentabilität seines Online-Einkaufsgeschäfts bereits in den Schatten gestellt hat, obwohl es sich noch in der Anfangsphase befindet. Innerhalb weniger Jahre ist Amazon auf dem besten Weg, ein Cloud-Computing-Unternehmen zu werden, das nebenbei E-Commerce betreibt. Der Markt rechnet dies angesichts des jüngsten Ausverkaufs der Aktie nicht ein.

Das ist natürlich genau die Art von Denken, die Anleger immer im Hinterkopf haben sollten, damit sie für Kaufgelegenheiten bereit sind.

Der König der Streamings wird nicht so bald verschwinden

Daniel Foelber (Netflix): Wenn gute Unternehmen günstig zu haben sind, ist das normalerweise ein guter Zeitpunkt zum Kauf. Die Aktienkurse von Netflix wurden in den Ruin getrieben, und das nicht zu knapp. Mit einem Minus von 40 % im bisherigen Jahresverlauf hat Netflix in den letzten drei Jahren kaum noch zugelegt. In dem Zeitraum konnten der Nasdaq und der S&P 500 selbst nach ihren jüngsten Rückschlägen gigantische Gewinne verbuchen.





Da Netflix und das Abonnementgeschäft im Bereich Home Entertainment im Laufe der Jahre expandiert haben, hat sich der Markt daran gewöhnt, Netflix nicht nach seinen Finanzkennzahlen, sondern nach seinem Abonnentenwachstum zu bewerten. Netflix erwartet, im ersten Quartal 2022 nur 2,5 Millionen Abonnenten hinzuzufügen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 kamen 18,2 Millionen Abonnenten hinzu, was einem Durchschnitt von 4,55 Millionen pro Quartal entspricht.

Eine Verlangsamung des Abonnentenwachstums, gepaart mit einem negativen freien Cashflow im Jahr 2021, untergräbt die Rekordeinnahmen und den Nettogewinn von Netflix im Jahr 2021.

Vor ein paar Jahren galt Netflix noch als Wachstumswert mit einer sehr niedrigen Bewertung. Heute verlangsamt sich das Wachstum, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt nur noch 34,6. Das ist der niedrigste Stand seit fünf Jahren.





Der Rückgang der Netflix-Aktie macht sie zu einer viel attraktiveren Option für alle, die zu einem vernünftigen Preis in digitales Streaming investieren wollen. Der Wettbewerb in der Branche ist härter als je zuvor, aber Netflix ist nach wie vor der unbestrittene Branchenführer. Und das dürfte auch so bleiben.

Das Ticket für die Erholung der Reisebranche

Keith Noonan (Airbnb): Wachstumswerte haben einen harten Start ins Jahr 2022 hinter sich und ich denke, dass Airbnb einer der vielversprechendsten Namen ist, die von dem großen Rückschlag betroffen sind. Die Aktie wird derzeit mit einem Minus von 17 % im bisherigen Jahresverlauf und 35 % gegenüber ihrem Höchststand gehandelt. Geduldige Anleger können Gewinne verbuchen, indem sie diese Schwäche nutzen.

Der makroökonomische Gegenwind und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie bedeuten weiterhin Unsicherheiten für Airbnb. Trotzdem sieht es so aus, als würde so etwas wie Normalität zurückkehren. Märkte wie Großbritannien, Irland, die Niederlande und Dänemark haben kürzlich die pandemiebedingten Beschränkungen reduziert. Könnte sein, dass weitere Länder bald nachziehen.

Airbnb kann auf hervorragende Q3-Ergebnisse zurückblicken. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um fast 70 % im Vergleich zum Vorjahr und um 36 % im Vergleich zum Quartal vor der Pandemie im Jahr 2019. In der Zwischenzeit stieg der Nettogewinn um 213 % im Vergleich zum dritten Quartal 2019 und um 280 % im Vergleich zum Vorjahr.

Airbnb ist eine wachstumsabhängige Aktie in einem Markt, der in letzter Zeit deutlich risikoscheuer geworden ist. Das Potenzial für zusätzliche Pandemien und makroökonomische Herausforderungen könnte zu zusätzlicher Volatilität führen. Aber es besteht eine gute Chance, dass langfristige Anleger bei den aktuellen Preisen eine beeindruckende Performance der Aktie genießen werden.

Die Aussichten für das Reise- und Gastgewerbe könnten sich deutlich verbessern und die Airbnb-Aktie ist nach der jüngsten Korrektur ein guter Kauf.

Der Artikel Nasdaq in der Korrektur: 3 Top-Aktien, die jetzt sofort ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Daniel Foelber und James Brumley besitzen keine der angegebenen Aktien. Keith Noonan besitzt Aktien von Airbnb. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Airbnb, Amazon und Netflix. Dieser Artikel erschien am 29.1.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

