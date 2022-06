Nasdaq-Handel: BioNTech unter Druck – Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

BioNTech hat den Handel an der US-Börse Nasdaq mit einem Abschlag von annähernd 1 % begonnen. Die Notierungen fielen damit von 160 Dollar nach unten, was zumindest aus der Sicht von charttechnischen Analysten zu bedauern ist. Denn auf diese Weise hat sich in die jüngst etwas stärkere Bewegung wieder ein Misston geschlichen. Welchen Weg kann BioNTech an der Nasdaq nehmen?… Hier weiterlesen