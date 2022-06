Nasdaq: Bloom Energy und Nel ASA-Aktien – Verrückte Welt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Was war das für ein Tag an der NYSE für die Aktie von Bloom Energy: Die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten aus Kalifornien legte am Donnerstag um fast neun Prozent zu, notierte zum Handelsschluss bei 18,54 US-Dollar. Nel ASA hingegen, norwegisches Wasserstoff-Unternehmen und ebenfalls an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet, konnte sich um lediglich 1,7 Prozent verbessern. Verrückte Welt: Denn es war eine… Hier weiterlesen