Nasdaq-Bärenmarkt: 3 Wachstumsaktien, die jetzt in der Baisse ein Kauf sind

In 2 Sätzen

Der Nasdaq Composite ist in 13 Jahren um mehr als 900 % gestiegen, ist aber kürzlich ins Schleudern geraten.

Die kurzfristigen Probleme des Aktienmarktes können langfristig Gewinne bedeuten, wenn man bei diesen wegweisenden Unternehmen die Gelegenheit nutzt.

Seit die Talsohle der Großen Rezession vor 13 Jahren erreicht wurde, ist der Nasdaq Composite (WKN: 969427) praktisch unaufhaltsam. Während der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 seit dem Tiefpunkt am 9. März 2009 um 398 bzw. 517 % zugelegt haben, hat der Nasdaq Composite einen Gesamtanstieg von sogar 909 % hingelegt!

Doch in den letzten vier Monaten hat die Begeisterung für die wachstumsstarken Aktien nachgelassen. Am 8. März befand sich der Nasdaq Composite offiziell in einem Bärenmarkt: Man verzeichnete einen Verlust von 20,3 % gegenüber dem Allzeithoch.

Während diese wilden Schwankungen vor allem für Neulinge am Markt beunruhigend sein können, hat die Vergangenheit gezeigt, dass jetzt Kaufgelegenheiten entstehen. Jeder Rückgang am Aktienmarkt wurde später schließlich von einer Erholung wettgemacht.

Schauen wir uns drei Wachstumsaktien an, die jetzt ein sinnvoller Kauf sei könnten.

Upstart Holdings

Der erste Wachstumswert ist die cloudbasierte Kreditvergabeplattform Upstart Holdings (WKN: A2QJL7).

Zugegeben, Upstart hat seit Anfang August eine wilde Fahrt hinter sich. Die Aktien haben ihren Wert in weniger als drei Monaten fast vervierfacht und sind seit ihrem Allzeithoch um bis zu 80 % zurückgegangen. Während der Anstieg wohl ein bisschen zu viel war, ist die Kreditplattform des Unternehmens für Kreditinstitute und Verbraucher jedoch ein tatsächlich innovatives Produkt.

Denn das traditionelle Prüfungsverfahren für Kreditanträge ist kostspielig und zeitaufwendig. Mit Upstart erhalten jedoch etwa zwei Drittel aller Antragsteller für Privatkredite sofort eine Antwort. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen ist Upstart in der Lage, Antragsteller schnell zu prüfen und Kreditinstituten Zeit und Geld zu sparen. Darüber hinaus führt die KI-basierte Plattform des Unternehmens dazu, dass eine breitere Palette von Antragstellern eine Genehmigung erhält – sogar solche mit niedrigen Kredit-Scores.

Die jüngste Schwäche von Upstart hat wahrscheinlich mit der Erwartung höherer Zinssätze zu tun. Da die Inflation im Januar einen 40-Jahres-Höchststand erreicht hat, bleibt der Federal Reserve keine andere Wahl, als die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Die Befürchtung ist, dass höhere Zinsen die Zahl der Kreditantragsteller verringern und das schnelle Wachstum von Upstart bremsen könnten.

Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass 94 % der Einnahmen des Unternehmens im vierten Quartal auf Dienstleistungen oder Gebühren beruhen. Das Unternehmen hat kein Kreditengagement und muss sich daher keine Sorgen über Kreditverluste oder Zahlungsrückstände machen. Da die Plattform des Unternehmens den Kreditinstituten Geld spart, werden sie sich umso mehr auf Upstart verlassen, wenn die Zinssätze steigen und der Pool der Kreditantragsteller ein wenig ausgedünnt wird.

Man bedenke, dass Privatkredite für Upstart nur ein Sprungbrett sind. Die Übernahme von Prodigy Software im Jahr 2021 gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, mit seiner KI-Kreditplattform den Markt für Autokredite zu erobern. Die Vergabe von Hypothekendarlehen wird wahrscheinlich das nächste Ziel sein.

Da für Upstart in den nächsten fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 273 % prognostiziert wird, dürfte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, um von den günstigen Preisen zu profitieren.

Lovesac

Ein weiterer Wachstumswert ist der Möbelspezialist Lovesac (WKN: A2JP7B).

Im Allgemeinen sind Möbelunternehmen sehr zyklisch, wachsen nur langsam und sind sehr stark von den Besucherzahlen in ihren Ladengeschäften abhängig. Lovesac will diese schwerfällige Branche auf zwei einzigartige Weisen aufmöbeln.

Erstens geht Lovesac das Thema Möbel anders an. Obwohl das Unternehmen ursprünglich für seine Sitzsäcke bekannt war, machen die sogenannten Sactionals heute etwa 85 % des Gesamtumsatzes aus. Sactionals sind modulare Sofas, die auf Dutzende von Arten umgestellt werden können, damit sie in die meisten Wohnräume passen. Zusätzlich zu ihrer Funktionalität können die Käufer aus etwa 200 verschiedenen Bezügen wählen. Das bedeutet, dass Sactionals zu jedem Thema oder Farbschema eines Hauses passen. Das Garn, das zur Herstellung dieser Bezüge verwendet wird, wird vollständig aus recycelten Plastikwasserflaschen gewonnen. Funktion, Auswahl und umweltfreundliche Produktion in einem Produkt.

Die zweite Quelle der Differenzierung für Lovesac ist die Omnichannel-Verkaufsplattform des Unternehmens. Während die meisten Möbelhäuser durch die COVID-19-Schließungen stark beeinträchtigt wurden, konnte Lovesac fast die Hälfte seines Jahresumsatzes online abwickeln. Das Unternehmen nutzte auch Pop-up-Showrooms und stützte sich auf Showroom-Partnerschaften mit anderen Einzelhändlern, um seine Mietkosten niedrig zu halten. Die Gemeinkosten von Lovesac sind wesentlich niedriger als die anderer Möbelhäuser, was zu überragenden Gewinnspannen und wiederkehrenden Gewinnen geführt hat.

Obwohl die Aktien von Lovesac die Erwartungen der Wall Street in den letzten zwei Jahren übertroffen haben, sind sie um fast 60 % gegenüber dem Allzeithoch gesunken. Da das Unternehmen auch in den kommenden Jahren zweistellige Umsatzzuwächse erzielen dürfte und die Aktien nur zum 19-Fachen der von der Wall Street für das nächste Jahr erwarteten Gewinne bewertet werden, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen.

Qorvo

Der dritte Wachstumswert ist der Anbieter von Hochfrequenzsystemen Qorvo (WKN: A12CY9).

Der Wachstumstreiber ist hier die laufende Einführung der 5G-Mobilfunkinfrastruktur. Es ist etwa ein Jahrzehnt her, dass die drahtlosen Download-Geschwindigkeiten zuletzt merklich verbessert wurden. Die Einführung von 5G-Downloadgeschwindigkeiten sollte Verbraucher und Unternehmen dazu bewegen, über die kommenden Jahre neue Geräte zu kaufen.

Qorvo liefert eine Reihe von wichtigen Komponenten, die in Smartphones der nächsten Generation mit 5G-Fähigkeit verwendet werden. Dazu gehört das iPhone von Apple, das im Jahr 2021 etwa 30 % des Umsatzes von Qorvo ausmachte. Tatsächlich ist das kürzlich vorgestellte iPhone SE von Apple mit 5G-Fähigkeit eine weitere Gelegenheit für Qorvos Chips, ein Zuhause zu finden.

Einfach ausgedrückt: Je mehr 5G-fähige Smartphones produziert werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Lösungen von Qorvo verbaut werden. Laut IDC wird erwartet, dass der Absatz von Smartphones in den USA von 89,5 Millionen Stück im Jahr 2021 bis zur Mitte des Jahrzehnts auf über 153 Millionen Stück ansteigen wird.

Obwohl die Smartphone-Lösungen den Großteil des Umsatzes von Qorvo ausmachen, ist dies nicht die einzige Wachstumsquelle des Unternehmens. So liefert das Unternehmen beispielsweise Konnektivitätslösungen für Fahrzeuge der nächsten Generation. Da neuere Fahrzeuge immer stärker auf Technologie und Fahrerassistenzfunktionen angewiesen sind, werden Unternehmen wie Qorvo immer stärker gebraucht.

Qorvo ist einer der seltenen Fälle, in denen eine Wachstumsaktie auch eine Value-Aktie sein kann. Trotz des niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums können Anleger Aktien des Unternehmens zu weniger als dem 10-Fachen der von der Wall Street für das Geschäftsjahr 2023 prognostizierten Gewinne kaufen. Das ist unglaublich günstig für ein Unternehmen, das vom Wachstum des Smartphone-Sektors profitiert.

