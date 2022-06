Nasdaq-Aktien: Wasserstoff-Wettrennen zwischen Plug Power und Nel Asa

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Liebe Leser, die beiden Nasdaq-Wasserstoff-Titel Plug Power und Nel Asa haben auch in den ersten Handelsstunden am Freitag - hier in Europa - stark eröffnet bzw. haben hier erste gute Nachfrage erzeugt. Nel Asa konnte dabei um 0,5 % nach oben klettern, während Plug Power sogar ein Plus von 0,1 % gelang. Es sieht so aus, als würden die Notierungen… Hier weiterlesen