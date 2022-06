Nasdaq-Aktien: Wasserstoff-Stars Nel Asa und Plug Power mit Trendumkehr?

Finanztrends Video zu Nasdaq



Liebe Leser, in wenigen Stunden wird auch der Handel an der Nasdaq wieder aufgenommen. Wie sieht es nun für das US-Unternehmen Plug Power an dieser schwierigen Börse aus? Der Wert hatte in der vergangenen Handelswoche immerhin ein Plus von 6 % geschafft. Gelingt nun der Durchbruch in neue Sphären – oder wird etwa Nel Asa den US-Konkurrenten überholen? Die Entwicklungen… Hier weiterlesen