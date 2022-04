Nasdaq-Aktie: Index könnte neue Tiefststände erreichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Kryptopreise auf dem Prüfstand Der ehemalige Hedgefonds-Manager der Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) sagt, dass der Nasdaq-Index kurz davor zu sein scheint, neue Tiefststände zu erreichen. Wenn das so weitergeht, könnte der Abwärtstrend am Aktienmarkt die Kryptopreise in den kommenden Monaten bedrohen. Das Scheitern der Aktienmärkte birgt das Risiko eines starken Abwärtstrends, wenn der Tiefpunkt durchbrochen wird... 1/ pic.twitter.com/P402j7Kglu —… Hier weiterlesen