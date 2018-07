Nasdaq 100: Kommt jetzt der große Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Für Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) hatte ich in meiner letzten Ausgabe einen weiteren kleinen Anstieg und eine sich daran anschließende relativ dynamische Korrektur prognostiziert. Beides hat sich auch so eingestellt. Das in Aussicht gestellte Kursziel hat der Index nur unwesentlich verfehlt, dafür konnte die darauffolgende Korrektur die Erwartungen vollumfänglich erfüllen. Dennoch habe ich meine Wellenzählung relativ deutlich umgestellt, wie die beiden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.