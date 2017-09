Nasdaq 100: Fällt die 6.000? FAANG-Aktien entscheidend

Alles steht in den Startlöchern: Nachher soll die 6.000 im Nasdaq 100 genommen werden. Entscheidend dafür sind nicht die US-Arbeitsmarktdaten. Die sind nur der Vorwand, der angebliche Auslöser. Aber dass der Index schon gestern an diese Linie herangetragen wurde, dass der letzte Schub kurz vor Handelsende stattfand, damit die Verkäufer da nicht mehr dazwischenfunken können … das Spielchen kennen wir doch. Was nicht heißt, dass es nicht funktionieren könnte.

Denn am Montag ist in den USA Feiertag, da wird Labor Day gefeiert und die Feriensaison offiziell beendet. In die Hände gespuckt und auf zu neuen Hochs! Und vielleicht zieht der Dow Jones dann ja mit, dem weniger als ein Prozent zum Verlaufsrekord fehlen – und der S&P 500 schafft seine runde Marke von 2.500 Punkten vielleicht ebenso. Wenn nichts schiefgeht.

Die Arbeitsmarktdaten sind deswegen sekundär, weil man sie sich drehen kann, wie man will – man kann sie immer positiv sehen. Denn entweder liegt die Zahl neuer Arbeitsplätze niedrig – dann freut man sich darüber, dass die US-Notenbank die Leitzinsen vorerst nicht erhöhen würde. Oder sie liegen hoch, dann freut man sich über starkes Wachstum. Nein, das Ziel ist, in jedem Fall direkt um 14:30 Uhr, wenn die Zahlen kommen, mit Schwung über die 6.000 im Nasdaq 100 zu gehen. Und dann kommt es drauf an:

Kommen Anschlusskäufe – oder setzen Gewinnmitnahmen ein? Wenn letztes passiert, kann diese „Aktion 6.000“ zum Waterloo werden, also aufpassen! Und achten Sie vor allem auf die Publikumslieblinge, die Dickschiffe des Index: Die FAANG-Aktien. Plus „M“. Das sind:

Facebook, Apple, amazon.com. Netflix, Google (d.h. Alphabet) und das M, Microsoft. Die machen zusammen fast die Hälfte des Index aus. Dreht eine, können die anderen drehen. Drehen alle, fällt der Nasdaq 100 womöglich schnell und weit. Wenn nicht … geht es heute über die 6.000 und, sofern über das dann feiertagsbedingt lange Wochenende nichts im Bereich Politik/Geopolitik anbrennt, ab Dienstag weiter.

