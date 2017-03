Nasdaq 100: Deckel?

Erinnern Sie sich noch an den Dow Jones, der vor einigen Wochen Schwierigkeiten damit hatte, den „Deckel“ von 20.000 Punkten glatt nach oben zu durchbrechen? Letztlich klappte es dann ja doch. An so einen Deckel fühle ich mich gerade beim Blick auf den Chart des Nasdaq 100 erinnert – Deckel bei 5.400 Punkten.

Welche Aktien jetzt nach DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte die größten Gewinnchancen eröffnen, lesen Sie in unserem neuen Exklusiv-Report. Völlig kostenlos. Hier geht’s zum Download.