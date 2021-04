Nasdaq 100 – Da geht er wieder ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der

Nasdaq

hat sich im gestrigen Handel zwar wie erwartetet zu einer

Zwischenkorrektur veranlasst, aber nicht im Rahmen dessen, was wir

hier sehen wollten.

Wir müssen daher den bisherigen Verlauf anpassen, was aber in

eine noch bullischere Entwicklung mündet. Somit ist aktuell davon

auszugehen, dass, solange der Markt nun nicht unter 13732 Punkten

zurückfällt, die Aufwärtsbewegung direkt in Richtung 14253 bis

14303 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



