Narzissten in der Führung: Schluss mit Inkompetenz im Management

Münster (ots) - In der Corona-Krise zeigen sich besonders bei Narzissten und Blendern im Management eklatante Schwächen wie mangelnde Vorbildfunktion, fehlende Agilität und schwache Resilienz. Was schon im ersten Lockdown zur ernsten wirtschaftlichen Herausforderung wurde, könnte im weiteren Verlauf der Krise dramatische Ausmaße annehmen.Für Arbeitgeber gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie stecken den Kopf in den Sand und hoffen, die Krise irgendwie durchzustehen. Oder sie nutzen diese Zeit als Chance, um neue Wege zu gehen. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um neue Führungskräfte für das Unternehmen zu gewinnen, die Charakter und Werte besitzen und mutig moderne und nachhaltige Wege einschlagen. "Wachstum kann nur gedeihen, wenn die Unternehmenskultur positiv gelebt wird und damit die Leistungsträger emotional an das Unternehmen gebunden werden. Daher sollten Arbeitgeber bei der Executive Search dem Cultural Fit denselben Stellenwert wie Management-Skills und Leadership-Kompetenz verleihen", weiß Dirk Aaron Bohl, als Executive Profiler verantwortlich für die erfolgreiche Besetzung von C-Level-Positionen.Bei der Auswahl von Führungskräften kommt es längst nicht nur auf C-Level-Skills, Führungskompetenz und Branchenerfahrung an. Vielmehr ist sicherzustellen, dass das kulturelle Wertesystem der Kandidaten und deren persönliche Lebensmotivation die größtmögliche Übereinstimmung mit der Führungskultur und den im Unternehmen vorherrschenden Wertesystemen aufweisen. Bohl veranschaulicht: "Eine Führungskraft sollte Persönlichkeit und eine ausgeprägte Resilienz besitzen, um mit unkalkulierbaren geopolitischen Einflüssen und Rückschlägen umgehen zu können und in der Krise Standfestigkeit und Glaubwürdigkeit zu beweisen. Sie motiviert die Mitarbeiter mit einem agilen Führungsstil, fungiert als Generationen-Coach und überträgt auch Verantwortung und Freiraum."Die Tage der Narzissten sind gezählt. Ein Unternehmen, das seine Zukunft sichern möchte, stellt ausschließlich werteorientiert ein und setzt auf einen erfahrenen Partner. Mit bewährten Diagnostik-Methoden und innovativen Konzepten stellt der führende Executive Profiler Dirk Aaron Bohl bei DELTACON Executive Search sicher, echte Hochkaräter zu finden. Der Cultural-Due-Diligence-Prozess und das Executive-Profiling garantieren perfekt passende Führungskräfte mit Motivation und Freude, die ihre Mitarbeiter begeistern und langfristig an das Unternehmen binden. Mit dieser Strategie gehen Unternehmen gestärkt und profitabel in eine erfolgreiche Zukunft.Pressekontakt:Herr Dirk Aaron BohlHammer Straße 3948153 MünsterTel.: 0251/237 342-0bohl@deltacon-exs.comhttps://www.executive-profiler.com/Original-Content von: DELTACON Münster GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell