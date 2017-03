Narzissen, Hyazinthen und Ranunkeln begrüßen den Frühling / Frühlingsblumen verzaubern die Sinne (FOTO)

Essen (ots) -Farbenfrohe Zwiebelblumen sind echte Vorboten der warmenJahreszeit. Ihr lieblicher Duft vertreibt den Winter-Blues im Nu. Soerhält der Frühling Einzug im Interieur. In der Gestaltung mitnatürlichen Materialien sowie Erd- und Grüntönen zieht das floraleTrio alle Blicke auf sich.Farbenfrohe Zwiebelblumen sind echte Vorboten der warmenJahreszeit. Ihr lieblicher Duft vertreibt den Winter-Blues im Nu. Soerhält der Frühling Einzug im Interieur. In der Gestaltung mitnatürlichen Materialien sowie Erd- und Grüntönen zieht das floraleTrio alle Blicke auf sich.Dem aktuellen Gestaltungstrend "Harmonise" folgend, steht dasfarbenfrohe Dreiergespann im perfekten Einklang mit einer natürlichenGestaltung. Vasen erscheinen bewusst abgenutzt und lenken den Blickdes Betrachters auf die Blüten. Florale und botanische Symbole findensich auf Dekorationsobjekten wie etwa Wandbildern wieder. Insgesamtergibt die Komposition ein harmonisches Bild, das durch frischeSchnittblumen belebt wird. Die betörenden Düfte des Trios üben einestimulierende Wirkung aus. So stellt das Interieur optisch undemotional ein wahres Fest für die Sinne dar.Damit die drei Frühlingsboten lange Freude versprühen, sollte derStiel mit einem scharfen Messer drei bis fünf Zentimeter gekürztwerden, bevor die Blumen in saubere Vasen mit frischem Leitungswasserplatziert werden. Schnittblumennahrung für Zwiebelblumen, dieebenfalls der Vase zugefügt wird, reduziert eine möglicheSchleimbildung beim Abschneiden der Stengel und sorgt ganz nebenbeifür eine schönere und längere Blüte. Insbesondere die Ranunkel alsursprüngliche Sumpfpflanze ist eine durstige Kandidatin, daher solltedas Wasser regelmäßig aufgefüllt und alle drei Tage ausgetauschtwerden. Das Trio blüht am besten an hellen Standorten ohne direkteSonneneinstrahlung. Ebenfalls sollten sie nicht in der Nähe vonObstschalen stehen, da das Reifegas Ethylen die Blumen schnellerverblühen lässt.Das Bildmaterial zu den Frühlingsblumen Narzisse, Hyazinthe undRanunkel gibt es hier: http://bit.ly/Fruehlingsblumen-2017Weitere Informationen zu Frühlingsblumen gibt es unterhttp://www.Tollwasblumenmachen.de und aufhttp://www.facebook.com/wasblumenmachen.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.deAbdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbeten.Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell