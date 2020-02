Nürnberg (ots) - Der heutige 29. Februar ist nicht nur seltener Schalttag,sondern auch der "Tag der seltenen Erkrankungen". Aus diesem Anlass melden diedeutschen Anästhesisten, dass Narkosen auch bei seltenen Erkrankungen immersicherer werden: "Hier sind in den vergangenen Jahren noch einmal großeFortschritte erzielt worden", sagt Projektleiter Professor Dr. med. TinoMünster.In ihrem Projekt "OrphanAnesthesia" hat die "Deutsche Gesellschaft fürAnästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI) in Zusammenarbeit mit anderenmedizinischen Fachgesellschaften inzwischen fast 200 Empfehlungen für Narkosenbei speziellen Stoffwechselerkrankungen, vererbten Syndromen und anderenbesonderen Krankheiten ausgearbeitet. Jedes Jahr kommen neue Anleitungen vonAnästhesisten für ihre Kollegen weltweit hinzu. Seit Beginn des Projektes 2011wurden die Empfehlungen in fünf verschiedenen Sprachen über die Internet-Adressewww.orphananesthesia.eu rund eine halbe Million mal heruntergeladen.Bei bestimmten Erkrankungen müssen Anästhesisten spezielle Narkoseverfahren undMedikamente wählen, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten. So können einzelneNarkosemittel zum Beispiel Symptome verschlimmern. In anderen Fällen werden denÄrzten besondere Maßnahmen und Techniken empfohlen, damit Medikamente sicherverabreicht oder Patienten während der Narkose problemlos beatmet werden können.Die Sammlung reicht von A wie Achondroplasie bis Z wie "Zystische Fibrose".Dabei freuen sich die Organisatoren des Projektes "OrphanAnesthesia" auch überRückmeldungen von Patienten und Narkoseärzten aus aller Welt, welche Wirkungihre wichtigen Empfehlungen erzielen.Pressekontakt:Medienbetreuung"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI) /"Berufsverband Deutscher Anästhesisten" (BDA)Roritzerstraße 2790419 NürnbergTelefon: 0171 / 837 873 8E-Mail:presse@dgai-ev.depresse@bda-ev.deInternet:www.dgai.dewww.bda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70779/4533911OTS: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin(DGAI)Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell